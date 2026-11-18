Disney+ y Luzu TV presentaron en el Teatro Ópera la ficción inspirada en el éxito de Nadie dice nada. Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y el resto del elenco encabezaron una noche con más de 1.800 invitados y varias sorpresas.
Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja y no esconden la felicidad que comparten. Durante la avant premiere de “Somos así: la serie de Nadie dice nada”, realizada en el Teatro Ópera, los dos se mostraron muy enamorados, entre besos, abrazos y gestos de complicidad frente a las cámaras.
Pero el buen presente sentimental también parece abrir la puerta a nuevos proyectos. Durante su visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, Occhiato sorprendió al revelar que comenzaron a conversar sobre la posibilidad de agrandar la familia. “Es algo que últimamente empezamos a charlar”, reconoció cuando le preguntaron si tenía deseos de convertirse en padre.
El conductor también aclaró que están en una etapa de mucha tranquilidad y felicidad, aunque por ahora no conviven. “Estamos en una etapa hermosa donde nos sentimos en familia, nos sentimos en paz”, expresó. Y sobre la posibilidad de tener un hijo, agregó que ambos atraviesan un momento de mucho trabajo y que considera que uno nunca termina de sentirse preparado para la paternidad.
Más allá del momento romántico de sus protagonistas, la noche tuvo como gran acontecimiento el estreno de “Somos así: la serie de Nadie dice nada”, la nueva comedia de ficción que lleva el universo del exitoso ciclo de streaming a la pantalla de Disney+.
El evento reunió a más de 1.800 personas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, entre seguidores del programa, integrantes del elenco y figuras del entretenimiento. La alfombra roja estuvo conducida por Diego Leuco y Yoyi Francella, y se transmitió en vivo por Luzu TV.
Uno de los momentos destacados fue la presentación musical de Ángela Torres, quien interpretó una reversión de Pasos al costado, de Turf, canción que funciona como cortina musical de la ficción. Además, los protagonistas subieron al escenario y anunciaron una sorpresa: todos los episodios ya estaban disponibles en Hulu en Disney+ Latinoamérica, un día antes de lo previsto.
La serie está protagonizada por los propios integrantes de Nadie dice nada: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. La producción busca trasladar a la ficción la química, el humor y los códigos que hicieron popular al programa.
La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales. Problemas laborales, vínculos que se transforman, citas fallidas y secretos que salen a la luz forman parte de las situaciones que deberán enfrentar los personajes.
La comedia cuenta con ocho episodios de aproximadamente 20 minutos y tiene participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato.
También integran el elenco Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati, entre otros.
La producción está a cargo de Pampa Films, bajo la dirección de Nick Silbert y Lalo Mark. La idea original pertenece a Santi Talledo y Diego Vago, quienes también se desempeñan como guionistas y showrunners.
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