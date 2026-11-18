El evento reunió a más de 1.800 personas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, entre seguidores del programa, integrantes del elenco y figuras del entretenimiento. La alfombra roja estuvo conducida por Diego Leuco y Yoyi Francella, y se transmitió en vivo por Luzu TV.

Los protagonistas de Nadie dice nadacelebraron el estreno de su primera ficción en el Teatro Ópera.

Uno de los momentos destacados fue la presentación musical de Ángela Torres, quien interpretó una reversión de Pasos al costado, de Turf, canción que funciona como cortina musical de la ficción. Además, los protagonistas subieron al escenario y anunciaron una sorpresa: todos los episodios ya estaban disponibles en Hulu en Disney+ Latinoamérica, un día antes de lo previsto.

La serie está protagonizada por los propios integrantes de Nadie dice nada: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. La producción busca trasladar a la ficción la química, el humor y los códigos que hicieron popular al programa.

De qué trata la nueva serie de Nadie dice nada

La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales. Problemas laborales, vínculos que se transforman, citas fallidas y secretos que salen a la luz forman parte de las situaciones que deberán enfrentar los personajes.

La comedia cuenta con ocho episodios de aproximadamente 20 minutos y tiene participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato.

También integran el elenco Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati, entre otros.

La producción está a cargo de Pampa Films, bajo la dirección de Nick Silbert y Lalo Mark. La idea original pertenece a Santi Talledo y Diego Vago, quienes también se desempeñan como guionistas y showrunners.