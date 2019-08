“A veces salgo a comer y, de golpe, hay un postre que claramente no es vegetariano y por ahí como. Yo en mi casa no consumo lácteos ni nada. (…) Lo mismo pasó con la ropa, hay mucha que regalé. Pero, de todos modos, no es contribuir a la matanza del animal. De hecho, la gente cree que para mí es un negocio. A mí me perjudica mucho”, explicó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Nicole Neumann - Nosotros a la mañana

Más tarde, Sandra Borghi, su compañera de Nosotros a la Mañana, publicó en su cuenta de Instagram un “escrache amigable” en el que se puede ver a la modelo comiendo una torta de dulce de leche. “Para las que dicen que vive a lechuga, doy fé de que se morfó la torta. ¿Qué pasa con el veganismo Nikita? ¿Sos una vegana trucha?", interpeló con un humor la periodista.

Rápidamente, la modelo se defendió con el mismo argumento que utilizó en las redes sociales cuando la acusaron de no predicar con el ejemplo: “Esto es el 20 por ciento que digo siempre que no. Soy 80 por ciento vegana como dije siempre y hace 25 años vegetariana”. Una vegana muy poco ortodoxa.

