Verónica Monti dijo que finalmente pudo ver a Sergio Denis

"Llegué a las 10:15 de la mañana, entré y saludé al guardia, que me tenía re fichada y me dijo que no podía pasar. Mientras esperaba al médico -me dijo que tardaría 25 minutos-, me senté en un sillón que da a la sala de rehabilitación, separada por una puerta de vidrio", contó.

"Pasaron dos personas en sillas de ruedas, un chico en una camilla, y pasa él. Llevaba un camisolín, esos propios de las clínicas. Estaba de costado, mirando para donde estaba yo. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada perdida. Además, la boca semi abierta y estaba pelado", agregó.

ALCLA, la clínica donde está Denis, desmintió esa versión. "Vino hasta la puerta y no la dejamos pasar. No estaba en la lista de las visitas permitidas".