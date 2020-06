"Les deseo un buen domingo a todos, en especial a los argentinos. Gracias por los saludos y comentarios. Yo estoy muy bien, pidiéndole a Dios que se termine cuanto antes esta pandemia. Un abrazo a todos!!!", escribió Maradona en su cuenta oficial de Instagram.

Pero claro que semejante postal no pasó desapercibida. En este caso, quien le respondió fue David Nalbandian, con quien Maradona tiene un estrecho vínculo. "Apenas se levante esto y tenemos que comer uno de esos. Crack", le escribió el ex tenista argentino. Y la respuesta de Diego tardó sólo tres minutos en llegar: "Nunca me pones like, ¿pero ves el pescado y te haces el amigo?".

El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata subió una foto en la que tiene puesta la campera del club delante de una mesa ocupada por el menú del día, en el momento previo al almuerzo.

Maradona continuará en Gimnasia La Plata y trabaja para mantener el plantel de cara a la reanudación del fútbol local.