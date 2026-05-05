Caso Maradona: presentaba una "cirrosis hepática" y tenía un "edema" en el cerebro

En este sentido, describió que “había botellas de agua mineral a medio tomar, ampollas de medicación, un inodoro portátil u ortopédico” en el dormitorio de Diego, quien estaba en posición de cúbito dorsal con un ”falso hongo de espuma visible, blanquecino" y que luego se tornó "rosado" en la autopsia.

El aire acondicionado y el ventilador estaban “prendidos”, se hallaron signos de “edema generalizado a nivel subcutáneo” y un “abdomen globoso con tres litros de ascitis (acumulación de líquidos)". Por otro lado, encontró manchas violáceas -livideces- en la altura de la pelvis.

Corasaniti rememoró que en la necropsia, llevada a cabo junto a Cassinelli, el corazón de Maradona estaba “agrandado, aumentado de tamaño” e indicó que falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020. Tras un cuarto intermedio que se extendió desde las 13 hasta las 14:30, llegó el turno de la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien detalló la pericia toxicológica efectuada sobre las muestras extraídas del cadáver.

“Este hígado tiene una patología, un sufrimiento, mostraba un cuadro compatible con una cirrosis hepática”, indicó De Piero, quien explicó que el riñón, otro de los órganos examinados, presentaba una “necrosis” como consecuencia de una “hipoxia” (ausencia de oxígeno), por lo que se encontraba “dañado”.

Asimismo, De Piero describió que el corazón padecía una “fibrosis subendocárdica, una formación del tejido fibroso anormal dentro del músculo cardíaco, mientras que el pulmón estaba “ascítico” y había “edema” dentro del cerebro.

Finalmente, el bioquímico Ezequiel Ventossi consignó que se recibieron dos tubos de orina de 15 mililitros cada uno, dos recipientes de sangre, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina para llevar a cabo la pericia histopatológica de las muestras de Diego Armando Maradona.

El testigo recordó que “no se detectaron drogas de abuso” como cocaína, TCH, anfetamina y MDMA (éxtasis), como así tampoco “alcohol” en sangre y orina, a la vez que se observaron distintos medicamentos.