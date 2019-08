Vicky Xipolitakis quiere 10 millones de pesos por la separación

Xipolitakis hoy cuenta con la contención familiar entre su hermana Stefy, sus padres y amigos. Elena, la madre, fue abordada por las cámaras de Pamela a la Tarde (América) y se mantuvo en reserva sobre el difícil momento de su hija y su nieto Salvador de ocho meses: "Estamos bien y como está el tema en manos de la Justicia estamos tranquilos. Ya lo maneja todo Vicky y el abogado".

Ante la insistencia del movilero sobre los pasos a seguir, Elena añadió que "Aunque no parezca siempre estamos con Vicky. Son cosas que le pasan a cualquier ser humano y no tiene por qué haber broncas. No quiero hablar de más. Mi nieto es hermoso y está al cuidado de toda la familia". Por último reconoció el enorme esfuerzo de Vicky para superar la situación de gran fragilidad que vive: "Vicky es una leona en todos los temas, resurge como el Ave Fénix, son cosas que nos puede pasar a todos".

Con la separación y el regreso a Nueva York, donde Javier Naselli tiene un cargo ejecutivo en el banco prestigioso, con sede en la ciudad de Manhattan, el abogado de la mediática -Fernando Burlando- lo está investigando como si fuera un sabueso sobre el dinero que generó mientras duró la vida conyugal que, según sus cálculos, llega a los 10 millones de pesos por los dos años de unión, trascendió.

Luis Ventura, en Pamela a la Tarde, ayer insistió que la mediática se casó por contrato para dar una imagen familiar por supuesta exigencia laboral por el alto cargo ejecutivo que Naselli ostenta y entre los requisitos era tener un hijo por contrato. Ayer Vicky salió a desmentir la versión de Ventura y le envió un mensaje a otro panelista de Pamela a la Tarde, Pablo Layus: "No hay contrato. Nada que ver. No es así. No estoy en condiciones de hablar en estos momentos. Yo sólo quiero que todo se solucione pronto por la salud de familiar y de mi bebé".

Ventura agregó que los negocios de Naselli podrían salpicar por igual al mundo de los famosos, políticos y empresarios: "El maneja en el banco el dinero de muchos argentinos que depositan dólares como fuente de ahorro y esta relación, salvando sus diferencias, se parece a la de Karina Jelinek y Leonardo Fariña o la de Luli Salazar y Martín Redrado". Ventura remató: "Antes de empezar se sabía que esta relación iba a terminar mal".