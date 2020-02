Víctimas de violación piden "que Jimena Barón se retracte"

En los afiches que ella pegó y se sacó fotos, se puede ver su imagen sexy y un numero de teléfono: "Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos", dice Barón en el contestador del número que anuncia en los afiches simulando ser una trabajadora sexual.

Su campaña no tardó en dividir las aguas y mientras hubo grupos que la apoyaron, como fue el caso de Georgina Orellano de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), otros la criticaron.

En las próximas horas, la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI) presentará una denuncia ante la Justicia contra la actriz y cantante. María Elena Leuzzi es la titular de la ONG y durante un móvil en vivo, contó las razones por las que iniciará acciones legales contra la artista: "Queremos que se retracte y se interiorice en el tema de la trata. No creo que tenga malas intenciones, pero la vamos a denunciar. Nosotras la apoyábamos porque la veíamos como feminista y ahora nos decepciona con esto. La palabra puta es muy fuerte porque si bien todas las mujeres pueden elegir qué hacen con su cuerpo, hay muchas que no, que fueron secuestradas y las prostituyeron. Esto nos duele como mujeres y entre nosotras tenemos prohibido lastimarnos".

El número elegido para la campaña, también trajo polémica. Al parecer fue el usado por ex empleada de la discográfica Sony, con la que está en litigio. Y en Los Angeles de la Mañana Baron sumó mas críticas. Ayer en medio de la entrevista con Leuzzi, Yanina Latorre, contundente como siempre, dijo que "Jimena se creyó que ser prostituta es lo mejor y lo usó para promocionar su tema. Creo que es una chica que está sobrepasada de soberbia y muy desinformada. Se hace la popular y vive en un microclima". Lourdes Sánchez por su parte reflexionó que Barón tiene adicción al trending topic. "Para mí es una persona falsa. No comparto sus actitudes. Se hace la copada en redes sociales y no es así en la vida real. No quiso trabajar con Darío Barassi porque es gordo", aseguró la panelista. Para Leuzzi es la Justicia la que deberá intervenir ya que "Jimena Barón no tiene idea lo que es la palabra puta". Barón "derrapó" al querer "promocionar livianamente": "Hay muchas mamás que tienen sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar", cerró con contundencia.