La salud de Mirta Legrand

Se conocieron las ultimas noticias -no oficiales- sobre el estado de salud de la legendaria conductora de 99 años, que se encuentra internada en Sanatorio Mater Dei.
Mirtha Legrand, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. El diagnóstico oficial es un “cuadro respiratorio bronquial” según se informó en el parte oficial del lunes 7 de septiembre, firmado por el director Enrique Echagüe, que también aclaró, que se encuentra en una habitación común, con estudios y tratamiento. El próximo comunicado será mañana miércoles 9, “de no mediar cambios”.
En la mañana de hoy, martes 8 de septiembre, el entorno de La Chiqui coincidió en un dato muy alentador: pasó la noche sin sobresaltos, descansó y sigue sin fiebre. Mientras se encuentra en su habitación, habla por teléfono y siempre se encuentra acompañada por un familiar o una de las enfermeras que la viene asistiendo -permanentemente- en los últimos días. Según comentó Nacho Viale -su nieto y productor de "La noche de Mirtha"- “Está muy bien. Mejorando, por suerte”. por su parte Marcela Tinayre ya había bajado la alarma el lunes al declarar “Está rebién. Le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”.
En "La mañana con Moria" por El Trece, la periodista Mercedes Ninci leyó el informe de la última tomografía que le realizaron a la diva. Según esa lectura, hay “reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea”, un nódulo pulmonar de 14 milímetros y hallazgos que los médicos del entorno describieron como habituales en la tercera edad, secuelas de procesos virales, sin otro dato que represente alarma inmediata.
Ninci dijo que los profesionales que la tratan la ven “mucho mejor” y que, de seguir así, el alta podría llegar mañana miércoles. El doctor Guillermo Capuya, analizó el estudio médico y lo sintetizó como un cuadro infeccioso respiratorio que conviene controlar de cerca.
El origen del episodio que atraviesa Mirtha Legrand es el de siempre en su agenda, los médicos le habían pedido no encadenar tantas salidas nocturnas pero esta semana, según su hija Marcela, hizo tres. Atenta a todo lo que pasa, desde la cama del tercer piso del Mater Dei Mirtha Legrand mandó mensajes a la gala de Fundaleu, a la que no pudo ir ayer por la noche.
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