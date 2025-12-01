Se terminó el amor entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanic

La periodista Marcela Tauro, en el programa "Infama" en América TV, planteó el tema en vivo y dio la primicia “A mí me llegó que Ivana se habría cansado, yo creo que se hinchó de todo este conventillo” y señaló un detalle muy importante “Ivana dejó de seguir a Cvitanich”.

Por su parte, el panelista Gonzalo Sorbo aportó información exclusiva “Mandé una foto donde ella muestra las respuestas con todas las peleas que tuvo y dice "Yo hoy estoy sola".

“No lo vas a ver en las redes ahora porque le saqué screenshot hace dos, tres días” explicó el periodista ya que el texto no está disponible para ver en redes, pero que él lo había capturado días atrás.

Unos minutos después, Karina Iavícoli ratificó “Están separados”.y amplió la información dando a conocer los motivos de la ruptura “Se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático. Cree que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque cuida mucho su intimidad. Está recaliente, muy enojada”.

Marcela Tauro recordó los hechos recientes que habrían influido en la decisión de la pareja “Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito… fue hace una semana ardiente”.

La periodista Karina Iavícoli habló sobre el enojo Darío Cvitanich con Chechu Bonelli, su exesposa y madre de sus hijos “Recontra caliente, enojado, triste. Primero por haberla perdido a Ivana” e inmediatamente agregó “Está muy enamorado, siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan”.

Por su parte, Darío Cvitanich optó por cerrar su cuenta personal de Instagram en un gesto que sorprendió a sus seguidores y reforzó las versiones que circulan en el mundo del espectáculo.