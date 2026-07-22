Gran Hermano Generación Dorada: ocho exparticipantes que volvieron a la casa

Será la cuarta temporada consecutiva en la que Ariel ingrese a la casa de Gran Hermano, ya que también lo hizo en la duodécima para oficiar el casamiento de Brian Alberto.

Juliana Díaz: Sexta eliminada del GH 2022/23 para luego volver a la casa y convertirse en la primera y única expulsada de dicha edición, protagonizando un momento histórico que al día de la fecha continúa siendo el video con más reproducciones del canal de Youtube de Gran Hermano Argentina. Además, Juli participó en el Bailando 2023 (América TV) y logró mucho éxito en la televisión de Ecuador en distintas temporadas del reality Soy el mejor.

Daniela Celis “Pestañela”: La modelo se convirtió en una de las caras más reconocidas de los últimos años que surgieron de la casa de Gran Hermano Argentina, reality que no solo le abrió las puertas de la fama, sino también del amor y la construcción de una familia con Thiago Medina, con quien vivió un apasionado romance del que tiempo después nacieron Laia y Aimé, sus dos gemelas. Los cuatro ingresaron en la edición siguiente durante un Congelados.

Juan Pablo de Vigili "Devi": Arquitecto y cantante, el correntino de la duodécima temporada de Gran Hermano Argentina que se ganó el cariño del público a fuerza de que todo le salga mal, yendo desde sus estrategias en el juego hasta el hecho de que su novia le aclaró en un “Congelados” que estaban separados y él no lo entendió.

Selva Pérez: Una de las jugadoras más recordadas por su perfil alto, sus incontables gritos y sus salidas de comedia que dejaron mal parados a más de uno dentro de la casa.La uruguaya ingresó al duodécima temporada de Gran Hermano Argentina casi la mitad de la temporada y se consagró cómo uno de los personajes más fuertes, a tal punto que se quedó con el quinto puesto de la competencia que ganó su coterráneo, Santiago “Tato” Algorta.

Romina Uhrig: Otra de las jugadoras más recordadas de Gran Hermano 2022/23 tanto por haberse adueñado de la cocina y la limpieza de la casa, como así también por alcanzar el cuarto puesto y haber conformado un tridente inseparable con Daniela Celis y Julieta Poggio. Vivió una transformación radical en su vida profesional y personal porque pasó de ser Diputada a estar en varios paneles de debate de televisión y streams, como en A la Barbarossa y La Noche de los Ex.

Emmanuel Vich: es el subcampeón de la undécima temporada de Gran Hermano Argentina. En la final perdió con Bautista Mascia posee un récord único a nivel global: es el jugador de mayor cantidad de votos en contra recibidos por parte de sus propios compañeros dentro del confesionario (101). Luego de GH, el estilista cordobés relanzó su carrera musical y decidió separarse de quien era su martido, Nicolás Suárez, luego de más de diez años de relación a causa de una infidelidad.

Fabio Agostini: Es el español que ya estuvo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada por el intercambio con La Casa de los Famosos. El modelo vuelve como ganador de ese reality de la televisión estadounidense y hay que ver si volverá a tener un apasionado affaire con Luana Fernández, aunque en la anterior oportunidad ella se decantó por quedarse con Franco Zunino antes que con él.