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Gran Hermano Generación Dorada: la cena de nominados en la noche más escandalosa

En la noche más escandalosa de Gran Hermano Generación Dorada, quedó definida una placa con cinco nominados.

Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Titi Tcherkaski, “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello y Manuel Ibero protagonizaron una virulenta Cena de Nominados en la decimoséptima semana de competencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026.

Minutos más tarde, Santiago del Moro reveló cuáles eran los dos participantes que bajaban de la placa que se resolverá se resolverá el próximo lunes 22 de mayo de 2026, en una nueva Gala de Eliminación.

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Durante la cena, cada participante dio el nombre del compañero de placa que deseaba que fuera eliminado y fue entonces cuando los cruces no se hicieron esperar, empezando con Titi que pidió la salida de la venezolana y recordó el comentario que Solange había hecho sobre su cuerpo.

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Después de la cena, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada informó que Tamara y Emanuel bajaban de placa y continuaban una semana más en la casa. Y como no podia ser de otra manera, en una noche tan caliente, hubo una nueva discusión entre Mariela Prieto y Cinzia, y después hubo otro cruce entre Yipio y Solange.

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Cómo quedó definida la placa negativa

  • Solange Abraham
  • Titi Tcherkaski
  • “Campanita” Pereira
  • Cinzia Francischiello
  • Manuel Ibero

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