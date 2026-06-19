Gran Hermano Generación Dorada: la cena de nominados en la noche más escandalosa

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Después de la cena, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada informó que Tamara y Emanuel bajaban de placa y continuaban una semana más en la casa. Y como no podia ser de otra manera, en una noche tan caliente, hubo una nueva discusión entre Mariela Prieto y Cinzia, y después hubo otro cruce entre Yipio y Solange.

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Cómo quedó definida la placa negativa