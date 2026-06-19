Rompió el silencio Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, tras el escándalo con Flor Peña y la familia Messi

NICO HABLÓ DEL FUTURO DE LUZU EN EL MUNDIAL

"Fue un error sin mala leche y lo que nosotros tenemos, a diferencia de los que nos pegaron ayer y quisieron hacernos mierda, es que hay una comunidad que entiende y banca. Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… no se fue ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo bien", aclaró, Nicolás.

Estos dichos de Occhiato no son casuales y tienen peso propio. Porque en medio de la polémica por los dichos de Peña, en varios medios aseguraron que a Luzu se le habían bajado más de diez marcas como sponsor, considerando que la pauta publicitaria es el gran sostén económico de la empresa.