Rompió el silencio Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, tras el escándalo con Flor Peña y la familia Messi

El directivo del canal de streaming habló en medio de la polémica generada por la fake news de la actriz. Y apuntó contra todos lo que lo criticaron.
La confirmación de la falsa muerte de Jorge Messi, papá de Lionel, capitán de la Selección Argentina, generó un revuelo a gran escala. Y más allá de las disculpas públicas y en privado que ofreció Flor Peña, autora de la fake news, fue el responsable de Luzu TV, Nicolás Occhiato, quien ahora habló. Lo hizo en medio de las versiones que indican que la actriz no renunció, sino que fue echada del canal de streaming.
"Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal tiene que tomar decisiones. Algunas cosas lindas, pero también otros costos que uno tiene que asumir", comenzó Nicolás, en Nadie dice nada, el programa de streaming que conduce en su canal de plataforma, Luzu TV.
"Hay errores. Errores humanos, que le pueden pasar a cualquiera. Nosotros hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo más que aclarado y las personas están bien", explicó, Nicolás, al aire, sobre el accionar que siguieron tras la fake news dada al aire, el jueves al mediodía, por parte de Peña.
"Tomé las medidas que creí que debía tomar como cabeza de este canal... Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer, fue divulgación de más fake news. Cuando alguien se jacta y señala a alguien que se equivocó generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie", apuntó, Occhiato, con evidente molestia.
"Fue un error sin mala leche y lo que nosotros tenemos, a diferencia de los que nos pegaron ayer y quisieron hacernos mierda, es que hay una comunidad que entiende y banca. Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… no se fue ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo bien", aclaró, Nicolás.
Estos dichos de Occhiato no son casuales y tienen peso propio. Porque en medio de la polémica por los dichos de Peña, en varios medios aseguraron que a Luzu se le habían bajado más de diez marcas como sponsor, considerando que la pauta publicitaria es el gran sostén económico de la empresa.
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