Valentino López fue operado con éxito y ya recibió el alta médica

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, que juega en las inferiores de River Plate, sufrió una lesión que lo llevó al quirófano.
El sábado fue un día de emociones intensas para la familia Nara-López. Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue sometido a una cirugía tras sufrir una lesión jugando en las divisiones inferiores de River Plate. La intervención resultó exitosa y, pocas horas después, el adolescente recibió el alta médica.
La noticia fue confirmada primero por Maxi López, quien compartió una imagen de su hijo antes de entrar al quirófano, y luego por Wanda, que acompañó a Valentino en todo momento. “Mi bomber está bien. Toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, escribió la mediática en sus redes sociales, llevando tranquilidad a sus millones de seguidores.
Días antes, Wanda había generado preocupación al publicar una foto de Valentino en una silla de ruedas junto a sus hermanos. “Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, escribió en aquel mensaje. Ante la incertidumbre, Maxi viajó desde Ginebra a Buenos Aires para estar al lado de sus hijos y organizar la cirugía junto con los médicos. “El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para acompañarlo y hablar con el doctor”, explicó el exfutbolista en declaraciones televisivas.
El sábado 27 de septiembre se concretó la intervención. Wanda subió a Instagram una foto de su hijo con la rodilla vendada y otra de ella misma conmovida en la sala de espera. Más tarde, celebró que todo había salido bien junto a Maxi.
El propio Valentino también llevó tranquilidad con un mensaje en sus redes. Publicó una foto en la cancha con la camiseta de River y otra en la cama del sanatorio, levantando el pulgar. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, escribió, en un mensaje que conmovió a sus seguidores y recibió cientos de comentarios de aliento.
Wanda respondió con ternura: “Somos muchos acompañándote. Siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”. Entre quienes lo apoyaron estuvieron Kennys Palacios, amigo íntimo de la mediática; Evangelina Anderson, madre de su compañero Bastián Demichelis; su abuela Nora Colosimo, además de amigos y seguidores.
Finalmente, en la tarde del sábado, Wanda confirmó que su hijo había recibido el alta. “Volvemos a casa”, publicó, cerrando una jornada que combinó angustia, expectativa y alivio. Ahora, Valentino tendrá por delante un período de recuperación con la ilusión de volver pronto a las canchas.
