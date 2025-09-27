Valentino López fue operado con éxito y ya recibió el alta médica

La noticia fue confirmada primero por Maxi López, quien compartió una imagen de su hijo antes de entrar al quirófano, y luego por Wanda, que acompañó a Valentino en todo momento. “Mi bomber está bien. Toda la familia está acá acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”, escribió la mediática en sus redes sociales, llevando tranquilidad a sus millones de seguidores.

Días antes, Wanda había generado preocupación al publicar una foto de Valentino en una silla de ruedas junto a sus hermanos. “Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, escribió en aquel mensaje. Ante la incertidumbre, Maxi viajó desde Ginebra a Buenos Aires para estar al lado de sus hijos y organizar la cirugía junto con los médicos. “El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para acompañarlo y hablar con el doctor”, explicó el exfutbolista en declaraciones televisivas.

maxi

El sábado 27 de septiembre se concretó la intervención. Wanda subió a Instagram una foto de su hijo con la rodilla vendada y otra de ella misma conmovida en la sala de espera. Más tarde, celebró que todo había salido bien junto a Maxi.

El propio Valentino también llevó tranquilidad con un mensaje en sus redes. Publicó una foto en la cancha con la camiseta de River y otra en la cama del sanatorio, levantando el pulgar. “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”, escribió, en un mensaje que conmovió a sus seguidores y recibió cientos de comentarios de aliento.

Wanda respondió con ternura: “Somos muchos acompañándote. Siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes”. Entre quienes lo apoyaron estuvieron Kennys Palacios, amigo íntimo de la mediática; Evangelina Anderson, madre de su compañero Bastián Demichelis; su abuela Nora Colosimo, además de amigos y seguidores.

Finalmente, en la tarde del sábado, Wanda confirmó que su hijo había recibido el alta. “Volvemos a casa”, publicó, cerrando una jornada que combinó angustia, expectativa y alivio. Ahora, Valentino tendrá por delante un período de recuperación con la ilusión de volver pronto a las canchas.