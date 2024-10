Wanda Nara estalló Instagram con una foto en colaless y al borde del topless

"Sin apuros", escribió la empresaria en la descripción del posteo en las redes sociales, acompañada de un corazón negro y el emoticón de una claqueta.

En la foto se la puede ver con un conjunto negro de encaje translúcido, compuesto por un corpiño con doble bretel en el escote y una bombacha colaless, posando en su habitación y junto a la cama.

Como era de prever, la postal superó rápidamente el medio millón de likes y de comentario por doquier de sus miles de seguidores.

Mientras tanto, Wanda está instalada en la Argentina por sus compromisos laborales, como en la conducción de Bake Off Famosos, y todo indica que se está reconciliando con Mauro Icardi, el padre de sus tres hijas.

Wanda Nara y la cadena de L-Gante

L-Gante tiene una cadena con balas y fue puesto en aprietos en Mañanísima, en El Trece, cuando le preguntaron si se lo sacó cuando estuvo con Wanda Nara.

La cosa arrancó la semana anterior cuando el panelista Lucas Bertero contó detalles de lo que habría sido el encuentro íntimo entre la empresaria y el cantante, con la cadena incluida.

"L-Gante tiene un collar con unas balas acá que salen para abajo, que pesan 5 kilos. En un momento, en el zarandeo del momento sexual, a ella le pegaban las balas en la frente. ¿Te podés sacar las balas porque me golpeás?'. Entonces él se saca la cadena y ahí sigue", dijo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1849093444859273269?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1849093444859273269%7Ctwgr%5E85522e7a78c5f95cb01eefeff00d75abea0d3045%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flaunion.com.ar%2F%2FtweeterFrame.php%3Fit%3Dhttps%3A%2F%2Fx.com%2Feltreceoficial%2Fstatus%2F1849093444859273269&partner=&hide_thread=false L-Gante en exclusiva en @manianisimaok: “Wanda me mandó mensajes de apoyo”. pic.twitter.com/MaprOWcYjS — eltrece (@eltreceoficial) October 23, 2024

Ahora, L-Gante estuvo en el ciclo de El Trece y Carmen Barbieri quiso saber si Wanda Nara lo llamó a pocos días de conocerse el fallo judicial en su contra.

"Me mandó un mensajito, por este momento nada más. Pero todo bien, es lo que vale. Se preocupó por lo que está pasando como cualquier otra persona", explicó.

Sobre los dichos que la hermana de Zaira habría lanzado contra Elián Valenzuela, él le quitó importancia: "Son boludeces nada más, está todo bien".

Entonces Lucas Bertero se metió en otras cuestiones: "Esa cadena es un peligro". "¿Te la sacás para tener sexo?", disparó Estefi Berardi, y Carmen quedó tan descolocada que se tapó la cara: "Ay, ¡basta con las cosas que le dicen!".

"Sí, sí, me la saco", dijo L-Gante para sorpresa de la conductora. "A Wanda le dolía la frente", acotó Majo Martino, y Carmen la frenó: "¡Chicas, por favor!". "Es peligrosa la de las balas", cerró Bertero.

Interrogado por Majo Martino sobre la posible condena, aseguró: "No es miedo tanto mío sino de lo que puede llegar a pensar toda la gente que me quiere a mí. Mi mamá, la mamá de mi hija, mi familia… Ellos están más preocupados que yo".

"La gente, en general, es mitad y mitad. Algunos me creen y otros no. Yo leo bastantes comentarios en redes. La verdad que por ahora no me crucé a nadie que me dijera nada referido a este tema", cerró.