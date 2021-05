Wanda Nara lanzó su línea de maquillaje en Argentina

“No puedo estar más felizzz. Después de tantos meses de probar y crear para ustedes, llega el día! Espero que les gusten tanto como a mí. Estoy feliz de apostar en mi país, aunque sean tiempos difíciles lo haría una y otra vez”, escribió junto a un video que publicó en Instagram para anunciar el lanzamiento.

“Mañana quiero que me acompañen en el lanzamiento de Wanda Cosmetics a las 18:00hs (hora Arg) mediante un vivo en mi Instagram. Nos vemos!”, agregó Wanda Nara.

La empresaria expresó que de pequeña siempre jugaba a maquillarse y manifestó lo importante que fue la presencia de su hermana en este proyecto, que llevó a cabo en plena pandemia desde el exterior.

"Siempre fue mi sueño. Quería llevar y crear mi marca en argentina. Mi hermana me impulsó y sobre todo me ayuda, al no estar en el país no es fácil. Pertenezco a la misma familia que está Zaira, ella me presentó a sus socios. Es un proyecto que estamos haciendo juntas", señaló Wanda Nara.

A propósito de la calidad de su línea de maquillaje, se sorprendió mucho al probarlos y se mostró orgullosa de la Argentina.

"Cuando llegó el producto final me sorprendió y no paraba de emocionarme. No me imaginaba crear tanta calidad en Argentina. Uno a veces dice en el exterior hay mejores cosas y en el país hay gente muy talentosa", apuntó.

En largo video en Instagram, agregó: "Me inspiré en toda mi vida, los viajes. La cuarentena la hice en Lago di Como en Italia, depende la hora del día cambia los colores del paisaje. Son mis ciudades favoritas en cada maquillaje".

También contó que sus hijas pequeñas son amantes del maquillaje. “Francesca e Isabella aman los maquillajes, sobre todo la más chiquita. Vienen sus amiguitas y se maquillan. Creo que la infancia es una y me encanta que lo disfruten así", dijo muy feliz con este lanzamiento que apoya toda la familia.