Woody Allen anunció su próximo retiro del cine

Durante la charla, el habitante de Manhattan más conocido del mundo, confesó que próximamente dejará de filmar: “Hice 49 películas, haré al menos una más, pero perdí la emoción. Haré una o dos más y me dedicaré a escribir” se sinceró Woody.

El director de Hannah y sus hermanas, Zelig y Crímenes y Pecados no tiene redes sociales, pero si una cuenta de Facebook, a la que no sabe entrar y la maneja otra persona, pero forzosamente debió aprender a conectarse en Instagram para poder salir de su ostracismo habitual y promocionar su nuevo libro, que se editará en agosto en los Estados Unidos.

Alec Baldwin y Woody Allen en Instagram.jpeg

Consultado sobre el por qué no escribe novelas, Allen contestó: “Alguien me dijo una vez que la diferencia de escribir una historia corta y una novela es que una novela puede ser diez veces más larga pero es 100 veces más difícil” y agregó: “Intenté escribir una pero no era buena, y uno de los motivos es que no era buen lector cuando era niño, y eso hizo que no supiera nada sobre novelas. Sé del negocio del espectáculo, de películas, y en eso tengo instinto, pero no sé nada de literatura, ni de estructuras, ni de personajes… así que puedo escribir de forma divertida cosas cortitas”, aseguró.

Durante la amena charla con Alec Baldwin, Woody Allen reconoció que no toca bien el clarinete, que nadie iría a verlo si no fuera famoso por sus películas y por eso le perdonan sus “horribles errores”. Afirmó que se siente muy mal porque hay mucha gente con talento tocando en pequeñas salas mientras él lo hace para miles de personas, pero lo bueno de todo esto es que “si realmente amas algo y lo haces con sinceridad, hay una oportunidad”.

Woody Allen se mostró pesimista porque las películas ya no permanecen en las salas cinematográficas y a las pocas semanas estén “en streaming o Pay per View, como sea, porque no tengo ninguna de ellas”. Y anunció su próximo retiro de la dirección: “Hice 49 películas, haré al menos una más, pero perdí la emoción. Antes sabía que haría una película, estaría en los cines en todo el país, la gente iría a verla en una gran pantalla, pero ahora en ocho semanas como mucho la tienen desde casa, y no es lo mismo, ya no es divertido para mí, ya no siento la misma diversión”. Y evidenció su tristeza porque en los cines donde vio “a Fellini, Bergman y Truffaut están cerrando”.