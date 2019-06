Según parece, el detonante fue que en la entrega de los premios Martín Fierro, Susana Roccasalvo no le quiso dar una nota a Maite Peñoñori, la cronista de LAM, por el conocido enfrentamiento que mantiene con Yanina Latorre.

Así las cosas, como era de esperar, ayer la panelista le contestó con todo.

"Te voy a decir una cosa -expresó Latorre-, me da más la razón a mí. Tienen una obsesión ella y la hija conmigo. Le voy a mandar una carta documento para que me explique todo lo del AFIP y que dijo de mí, de estar hablando con los encargados del barrio y decir que yo tengo una red de departamentos.

Luego Yanina le habló directo a la conductora de Implacables: "Bueno, Roccasalvo, ponente media pila, yo a vos te di notas en el medio del quilombo matrimonial y vos me hacías miércoles. Después me sacabas por teléfono, te comías los mocos y me chupabas las medias. Además, tu hija se colgó de mi hija, le dimos fama a la nena".