La despedida del Indio Solari supera todas las previsiones y podría extenderse otro día

El velatorio de Carlos "Indio" Solari continúa este domingo con una concurrencia masiva en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico. Según informó la organización a través de los altoparlantes instalados en el predio, la cantidad de asistentes podría acercarse al millón de personas. Ante la magnitud de la convocatoria, fuentes cercanas a la familia señalaron que la despedida permanecerá abierta "hasta que entren todos" y no descartan extenderla durante una jornada adicional.