Yuyito González habló de su relación con Javier Milei y dijo cuándo volverán a verse

“¡Qué semana tuviste!”, exclamó Legrand apenas comenzó el programa con la mirada puesta en la figura de "Yuyito", mientras ella asentía con la cabeza. “La ida al Colón fue impresionante”, agregó. “Sí, y eso que fue una forma muy discreta”, reaccionó González, pero en la mesa le cuestionaron de inmediato la afirmación.

“La llegada, la salida, todo fue discreto. Yo llegué sola. Él me llamó, nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park, el día que fui a la presentación del libro. Yo gestioné mi invitación como periodista, la aceptaron y, bueno, ahí tuve la oportunidad. Lo del programa fue antes del libro”, explicó "Yuyito". Legrand añadió: “Ese palco es el que usaba Eva Perón. Nadie te lo va a decir eso, sólo la Chiqui”.

MIRTHA LEGRAND.mp4

La conversación se volvió más intensa cuando Mirtha preguntó sobre la reacción del público durante el evento: “¿Lo aplaudieron o lo silbaron? Decime la verdad”. "Yuyito" respondió: “Lo aplaudieron mucho, un 80% de aplausos y un 20% de no aplausos. Tampoco demasiado, se notó que había una diferencia en una parte del público. Habrá gente que apoya y gente que no”.

El momento más picante llegó cuando Mirtha Legrand preguntó directamente sobre la posible tensión sexual con Milei: “¿Hay tensión sexual? ¿Te gusta el presidente?”. González confesó: “Me parece un hombre interesante, es buen mozo físicamente. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué fachero’”.

Luego "Yuyito" contó qué pasó verdaderamente entre ellos. “Algunos periodistas me habían preguntado post Colón si había alguna cita próxima, o alguna invitación, pero cuando me preguntan si aceptaría otra invitación yo dije ‘si, claro, la aceptaría’”.

Y admitió: “¿Entonces qué pasó? Teléfono. ‘Cuando vuelvo de París te invito a cenar’”, contó la rubia, indicando que el presidente le hizo una promesa, para su regreso de los Juegos Olímpicos. “No hablamos un rato largo, pero vamos a conversar cuando vayamos a comer”, aseguró, sonriente sobre la propuesta del economista. “Me encanta porque ella es tan optimista y está encantada”, celebró Mirtha su entusiasmo.

Por último, "Yuyito" aseguró que nunca tuvo una pelea con Fátima Florez, que se separó de Milei en abril de este año. “No la conozco personalmente y la respeto mucho. Me han preguntando estos días y yo les pedí a los periodistas que no quería entrar en esa sintonía. La respeto como mujer”, contó. Además, negó ser amiga de Karina Milei. “No lo soy. La conocí en el Luna Park y así, como una primera impresión, me pareció una mujer agradable”, destacó.