Párense de Manos 3: Monzón vs. Bonavena, un combate con mucha historia

Es el tercer año en el que Paren La Mano, el programa de Vorterix de Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca, Roberto Galati y Joaquín Cavanna, organiza este evento de boxeo entre celebridades, streamers e influencers. Las ediciones anteriores se hicieron en el Luna Park y en Vélez.

Entre las 11 peleas que habrá en Parque Patricios, hay una a la que se la nombró como "el combate de todos los tiempos": el enfrentamiento entre Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de las figuras históricas del boxeo argentino.

Franco es nieto de Ringo Bonavena, tiene 29 años. Desde los 27 boxea de manera amateur y es la primera vez que se mostrará peleando ante tantos espectadores. Bonavena es estudiante de diseño multimedial y jugó al rugby desde chico como su deporte principal.

En diálogo con TyC Sports, Franco Bonavena dijo que por Párense de Manos 3 renunció a su trabajo para poder dedicarse al 100% a la preparación para la pelea: "Si uno tiene la cabeza en muchas cosas, sale mal. Preferí cortar algo que yo sentí que ya no me sumaba para dedicarme a fondo a algo nuevo, que me llegó por algo".

Por el otro lado está Agustín, nieto de Carlos Monzón. Pasó por diferentes rubros como churrero, bachero de una cervecería y en hoteles pero su sueño está en la actuación. Tuvo participaciones en diferentes producciones como "El Eternauta", "Coppola" y en la biografía de su abuelo, "Monzón".

Monzón expresó que no va a pelear con pesos del pasado sino que es una experiencia propia de su vida: "No le quiero demostrar nada a nadie, lo hago más por mí. Es mi experiencia. No tengo ningún peso con el pasado, mi apellido. Es una experiencia más para mi vida. Quiero ver dónde me lleva".

Ambos se encuentran en una dura preparación desde hace aproximadamente 4 meses, con entrenamientos todos los días y haciendo muchos sparrings. En el caso de Bonavena, hizo uno con el histórico Sergio "Maravilla" Martínez, que también peleará en el estadio de Huracán ante Laureano "Pepi" Staropoli.

"El combate de todos los tiempos" ya tiene horario y será el que abra el evento pugilístico: a partir de las 18:00 Monzón y Bonavena intercambiarán golpes arriba del ring.

Las 10 peleas restantes también prometen un gran show. Este será el cronograma de los combates del Párense de Manos 3: