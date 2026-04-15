ZZ TOP vuelve a la Argentina

La mítica banda texana vuelve al país con su gira "The Big One!" para repasar más de cinco décadas de hits, legado y uno de los sonidos más icónicos del rock.
La icónica banda oriunda de Texas anuncia su vuelta a la Argentina después de una larga espera de 16 años, el trío se presentará el 24 de noviembre en el Movistar Arena en el marco de su gira "The Big One!" en lo que promete que será una noche llena de éxitos, que construyeron a lo largo de más de 50 años.
ZZ Top se comenzó a ensamblar en Houston, a fines de 1969, cuando Billy F Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill decidieron unir fuerzas de dos bandas distintas para darle forma a algo distinto. Lo que siguió fue una carrera que pocos pueden igualar: el álbum "Tres Hombres" (1973) los puso en el mapa con "La Grange", y "Eliminator" (1983) los llevó a otra dimensión con videos que no se le olvidan a nadie. Más de cincuenta años después, el sonido sigue siendo el mismo: guitarras con peso, blues de verdad y una actitud que no se aprende, se tiene.
El trio texano actualmente está conformado por Billy F Gibbons, Frank Beard y Elwood Francis -que reemplaza al bajista original Dusty Hill- viene con un ritmo de giras sostenido y no da señales de querer bajar el ritmo. "Estuvimos mucho tiempo de gira y cuanto más viajamos y tocamos, más sentimos que es nuestro lugar. La idea es seguir para adelante porque, a decir verdad, nos divertimos mucho y no hay motivo para parar. Es increíble poder conectar con un público que ya son tres generaciones distintas” eplicó el guitarrista Gibbons.
En 2021 los ZZ Top vivieron el momento más duro de su carrera, fue cuando Dusty Hill -el bajista de toda la vida- falleció, a los 72 años, dejando un hueco enorme. Quien ocupó su lugar en la banda fue Elwood Francis, que llevaba casi treinta años al lado del grupo como técnico de guitarras, es decir, alguien que conocía ese sonido tan particular permitiendo que el icónico trío siguiera en pie y eso ya dice mucho.
ZZ Top están en el Salón de la Fama del Rock and Roll, son Héroes del Estado de Texas y llevan décadas llenando estadios en los cinco continentes. Su última visita en nuestro país fue en 2010, con un Luna Park colmado que fue testigo de una noche que los presentes todavía recuerdan: los riffs imposibles de ignorar, las luces rojas sobre el escenario y ese groove inconfundible que hace que el cuerpo se mueva solo.
En noviembre de 2023, Billy F Gibbons estuvo en Argentina y participó de los shows por el 35 aniversario de la banda Argentina La Mississippi.
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