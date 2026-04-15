ZZ TOP vuelve a la Argentina

En 2021 los ZZ Top vivieron el momento más duro de su carrera, fue cuando Dusty Hill -el bajista de toda la vida- falleció, a los 72 años, dejando un hueco enorme. Quien ocupó su lugar en la banda fue Elwood Francis, que llevaba casi treinta años al lado del grupo como técnico de guitarras, es decir, alguien que conocía ese sonido tan particular permitiendo que el icónico trío siguiera en pie y eso ya dice mucho.

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ZZ Top están en el Salón de la Fama del Rock and Roll, son Héroes del Estado de Texas y llevan décadas llenando estadios en los cinco continentes. Su última visita en nuestro país fue en 2010, con un Luna Park colmado que fue testigo de una noche que los presentes todavía recuerdan: los riffs imposibles de ignorar, las luces rojas sobre el escenario y ese groove inconfundible que hace que el cuerpo se mueva solo.

En noviembre de 2023, Billy F Gibbons estuvo en Argentina y participó de los shows por el 35 aniversario de la banda Argentina La Mississippi.