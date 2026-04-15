Sabrina Rojas besó a José Chatruc frente a prensa

La conductora y el exfutbolista aseguraron no ser pareja, pero se mostraron muy juntos y aceptaron el juego propuesto por los periodistas.
A pesar de las reiteradas veces en las que negaron estar en una relación de pareja, la conductora y actriz Sabrina Rojas y el futbolista José Chatruc arribaron juntos a un evento en la noche del martes 14 de abril, potenciando los insistentes los rumores que indican de un acercamiento entre ellos.
Pepe y Sabri estuvieron en la alfombra roja de la función de prensa de la obra “El chat de mamis”, protagonizada por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Micaela Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo, Lionel Arosteguil en el Paseo La Plaza de la Av. Corrientes, y no evadieron las preguntas de los periodistas, que insistieron con que se dieran “un beso” en su primera salida oficial.
Ante el pedido de los movileros y cronistas presentes en el estreno teatral, Sabrina Rojas le tomó la cara a José Chatruc y lo besó.delante de todos, sin embargo, se preocupó en aclarar que "no somos novios todavía”.
Sin dramatizar, la conductora y actriz dejó en claro que por el momento “se están conociendo” y que su situación actual aún no tiene titulo oficial “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.
Por su parte, José Chatruc dio su punto de vista sobre la relación “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”.
Tanto Sabri como Pepe se mostraron muy cómplices con la mirada que tienen sobre su relación y de hecho, no descartaron llamarse “novios” en un futuro no muy lejano “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar” se justificó finalmente Sabrina.
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