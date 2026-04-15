Sabrina Rojas besó a José Chatruc frente a prensa

Ante el pedido de los movileros y cronistas presentes en el estreno teatral, Sabrina Rojas le tomó la cara a José Chatruc y lo besó.delante de todos, sin embargo, se preocupó en aclarar que "no somos novios todavía”.

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Sin dramatizar, la conductora y actriz dejó en claro que por el momento “se están conociendo” y que su situación actual aún no tiene titulo oficial “¿Novia? No, todavía no. Somos amigos que se besan. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto”.

Por su parte, José Chatruc dio su punto de vista sobre la relación “Estoy feliz. Estamos bien, vamos paso a paso y nos dejamos llevar”.

Tanto Sabri como Pepe se mostraron muy cómplices con la mirada que tienen sobre su relación y de hecho, no descartaron llamarse “novios” en un futuro no muy lejano “Es muy reciente, no sabemos bien qué va a pasar” se justificó finalmente Sabrina.