Vuelve "Misterios inexplorados con Danny Trejo" con una nueva temporada

El canal History estrena una nueva temporada de la serie que explora hallazgos sorprendentes en todo el mundo, desde objetos ocultos hasta fenómenos científicos.
Objetos escondidos durante décadas, restos arqueológicos y fenómenos astronómicos forman parte de la nueva temporada de “Misterios inexplorados con Danny Trejo”, que estrena hoy en History,Chanel con una propuesta centrada en descubrimientos reales.
El ciclo reúne historias en las que el azar cumple un papel clave: desde un cómic histórico oculto en una vivienda hasta una piedra preciosa de enorme valor hallada en un jardín. También aparecen casos científicos como el de la supernova registrada por el rosarino Víctor Buso, cuyo aporte fue fundamental para el estudio de explosiones estelares.
La región ocupa un lugar destacado en esta entrega. Entre los casos se incluyen una pirámide descubierta durante una obra vial en México, una ciudad antigua detectada con tecnología láser en Honduras y hallazgos arqueológicos vinculados a culturas prehispánicas.
También se presentan historias más inusuales, como la reaparición de un avión cargado con drogas tras el deshielo o descubrimientos que abren debates científicos y culturales.
“Cada vez que descubrimos algo, cambia lo que creíamos saber sobre la historia”, afirma Danny Trejo en la serie. La producción refuerza esa idea mostrando cómo hallazgos aislados pueden modificar interpretaciones históricas más amplias.
A lo largo de los episodios, se combinan relatos de distintas épocas: desde reliquias vinculadas a figuras históricas hasta restos de guerras y civilizaciones antiguas.
Con recreaciones y análisis de expertos, la serie busca acercar estos descubrimientos a un público amplio. Según Trejo, el programa apunta a generar interés tanto en adultos como en jóvenes, con historias que invitan a aprender y sorprenderse.
La nueva temporada reafirma así una premisa central: incluso en la vida cotidiana pueden aparecer pistas que cambien la historia.
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