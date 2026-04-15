Vuelve "Misterios inexplorados con Danny Trejo" con una nueva temporada

Historias que reescriben el pasado

“Cada vez que descubrimos algo, cambia lo que creíamos saber sobre la historia”, afirma Danny Trejo en la serie. La producción refuerza esa idea mostrando cómo hallazgos aislados pueden modificar interpretaciones históricas más amplias.

A lo largo de los episodios, se combinan relatos de distintas épocas: desde reliquias vinculadas a figuras históricas hasta restos de guerras y civilizaciones antiguas.

Con recreaciones y análisis de expertos, la serie busca acercar estos descubrimientos a un público amplio. Según Trejo, el programa apunta a generar interés tanto en adultos como en jóvenes, con historias que invitan a aprender y sorprenderse.

La nueva temporada reafirma así una premisa central: incluso en la vida cotidiana pueden aparecer pistas que cambien la historia.