Fernando Cerimedo: la Justicia boliviana le dictó una segunda prisión preventiva

Sus vínculos con Rodrigo Paz

Durante esa declaración informativa, decidió no responder las más de 200 preguntas formuladas por las autoridades. Al ser consultado sobre sus ingresos, sostuvo que durante 2025 llegó a percibir cerca de un millón de dólares mensuales por actividades realizadas fuera de Bolivia, mientras que para 2026 señaló que los ingresos eran similares.

Cerimedo también ratificó su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz, con quien trabajó como asesor. Según explicó, el dinero investigado surge de actividades lícitas desarrolladas a través de sus empresas en el exterior.

El consultor enfrenta además otra causa en Bolivia, vinculada con la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. En ese expediente, el juez Wilson Espada había dispuesto su prisión preventiva tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra y rechazó los planteos formulados por la defensa.

En esa investigación también fue autorizada la incorporación de información extraída del teléfono celular de Cerimedo.

De esta manera, el consultor político argentino afronta dos procesos judiciales paralelos en Bolivia y permanecerá privado de su libertad mientras avanzan ambas investigaciones. La nueva resolución judicial extiende por otros seis meses su situación de prisión preventiva y agrega un segundo frente judicial al expediente por el que ya estaba detenido.