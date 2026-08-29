Fernando Cerimedo: la Justicia boliviana le dictó una segunda prisión preventiva

El consultor político argentino permanecerá detenido durante seis meses por una causa en la que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
La Justicia de Bolivia dictó una nueva prisión preventiva por 180 días para el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida se suma a la prisión preventiva que ya cumple por la causa en la que está acusado de una presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.
La decisión fue tomada este sábado por el juez Douglas Borda, quien dispuso que Cerimedo cumpla los seis meses de prisión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El consultor participó de la audiencia de manera virtual desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.
Durante la audiencia, Cerimedo aseguró que no tiene intención de escapar y manifestó su voluntad de afrontar el proceso judicial. “Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo. Además, cuestionó los motivos de su detención: “Estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”.
La nueva causa está vinculada con sus ingresos y actividades empresariales. Un día antes, Cerimedo había declarado ante la Justicia boliviana por la investigación de enriquecimiento ilícito y afirmó que sus ingresos provienen de actividades legales relacionadas con sus empresas de marketing y comunicación digital.
Durante esa declaración informativa, decidió no responder las más de 200 preguntas formuladas por las autoridades. Al ser consultado sobre sus ingresos, sostuvo que durante 2025 llegó a percibir cerca de un millón de dólares mensuales por actividades realizadas fuera de Bolivia, mientras que para 2026 señaló que los ingresos eran similares.
Cerimedo también ratificó su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz, con quien trabajó como asesor. Según explicó, el dinero investigado surge de actividades lícitas desarrolladas a través de sus empresas en el exterior.
El consultor enfrenta además otra causa en Bolivia, vinculada con la presunta tentativa de femicidio contra Nadia Beller. En ese expediente, el juez Wilson Espada había dispuesto su prisión preventiva tras una extensa audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra y rechazó los planteos formulados por la defensa.
En esa investigación también fue autorizada la incorporación de información extraída del teléfono celular de Cerimedo.
De esta manera, el consultor político argentino afronta dos procesos judiciales paralelos en Bolivia y permanecerá privado de su libertad mientras avanzan ambas investigaciones. La nueva resolución judicial extiende por otros seis meses su situación de prisión preventiva y agrega un segundo frente judicial al expediente por el que ya estaba detenido.