7 frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa: la lista para el Mundial, Messi y más

1) La incertidumbre sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026

"Con Leo no hablé del Mundial. Sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo. Lo que decida estará bien", expresó sobre la incertidumbre sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026.

2) La despedida silenciosa de Nicolás Otamendi de la Selección Argentina

“Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él (Otamendi) para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”, contó Scaloni sobre Otamendi, quien también habría jugado su último partido oficial en el país.

3) Comparación entre la Selección Argentina que clasificó a Qatar y la presente

“Son muy parecidas. En esta salieron jugadores jóvenes que nos pueden dar otras opciones. Un juego más vertical, jóvenes que juegan bien con la pelota. Tenemos un equilibrio marcado. En la idea de juego no son diferentes, pero creo que con esta selección se le pudo dar otro vuelo porque vinieron otro tipo de jugadores”, reveló el entrenador.

4) La lista para el Mundial 2026

Scaloni fue consultado sobre qué porcentaje de la lista para el Mundial 2026 tiene definida. “El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones"

5) Su futuro en el cargo

“Con el presidente (Claudio Tapia) tengo la mejor relación. Charlas informales no está mal. Está bien hablar de todo, pero mi foco está en otra cosa, no en el futuro”, contó en medio de los rumores de que Tapia ya tiene un plan para lograr su renovación.

6) Su relación con los jugadores de la Scaloneta

“No hablamos de cómo van a jugar. Lo hacemos de mercado, de cómo están con sus clubes. Somos más cercanos y ellos se sienten cómodos y bien con eso. Juntarnos y entrenar es muy importante para nosotros. Ellos saben que las puertas para hablar están abiertas. De lo que sea. Se sienten cómodos, pero manda la cancha, y eso hace que todo sea más fácil”, comentó sobre su relación con los futbolistas de la Selección Argentina.

7) La España de Lamine Yamal

Scaloni fue consultado sobre la España de Lamine Yamal que está en gran nivel y será rival en la Finalissima. “Es una de las mejores selecciones del mundo. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tener un funcionamiento claro y será partido complicado”, expresó.