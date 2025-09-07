Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open

Alcaraz logró quebrar el servicio de Sinner en el primer game del primer set y desde entonces logró imponer sus condiciones de juego del arranque al final. Con suma concentración, el español arrolló al italiano con un gran tenis en el comienzo del encuentro.

Sin embargo, Sinner se levantó y con una notable contundencia en los últimos games se quedó con el segundo set. Más allá de una leve reacción por parte del español, el Zorro mantuvo la ventaja para quedarse con el set por 6-3. Cabe resaltar que este fue el único set que perdió el español en todo el US Open.

Luego, Alcaraz recuperó la agresividad de su derecha en el tercer set y quebró el servicio de Sinner para adelantarse 2-0 en el comienzo. Y después el español siguió firme con buenas devoluciones y saques precisos con los que complicó a su rival: fue 6-1 en el tercer set.

El cuarto parcial volvió a ser parejo. Sinner reaccionó del duro golpe que recibió en el tercer set, aunque la contundencia de la raqueta de Alcaraz siguió en la misma línea y terminó llevándose el set por 6-4 para sellar su triunfo.

Cabe recordar que el arranque del encuentro se demoró poco más de media hora por la presencia de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La última vez que el máximo mandatario del país había dicho presente en la final del torneo fue en el año 2000, con Bill Clinton.

Alcaraz y Sinner han monopolizado el circuito en 2024 y 2025, logrando que ningún otro jugador levante un trofeo de Grand Slam en este periodo. Esta hegemonía remite a la era dorada de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, aunque con un matiz inédito: desde el inicio de la Era Abierta en 1968, nunca dos jugadores habían disputado tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

El historial favorece levemente a Alcaraz, quien ahora domina 10-5 los enfrentamientos directos y ha ganado cuatro de los cinco duelos disputados este año, todos en finales de Grand Slam o Masters 1000.