A San Lorenzo se le escapó el triunfo con el Santos de Neymar en la Sudamericana

El Ciclón comenzó ganando con un gol de Alexis Cuello en el Nuevo Gasómetro y el Peixe encontró el empate final con un tanto de Gabigol por el certamen internacional.
San Lorenzo empató 1 a 1 con el Santos de Neymar en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en un partido en el que se le escapó un triunfo importante tras haber estado en ventaja. El equipo de Gustavo Álvarez dejó pasar una chance clara de afirmarse en la pelea por la clasificación en un grupo muy parejo.
El Cuervo se adelantó a los 26 minutos de juego con un golazo de Alexis Cuello, que le pegó desde afuera del área y la puso contra un palo, pero la reacción del equipo brasileño fue inmediata: a los 32', Rollheiser comenzó la conducción desde atrás de la mitad de la cancha, cedió para Neymar en el vértice izquierdo, que se sacó un hombre de encima y se la devolvió al ex Estudiantes, quien asistió de taco a Gabigol que definió ajustado contra un poste y selló el 1-1 final.
En el complemento, el desarrollo se hizo más parejo y disputado, con un Santos que creció con el correr de los minutos y también generó peligro, mientras que el Ciclón intentó sostener la iniciativa. En el cierre, ambos buscaron el triunfo pero sin precisión, por lo que el empate dejó un sabor amargo para los de Boedo y mucho más para el equipo brasuca.
De esta manera, San Lorenzo quedó líder con 5 puntos a la espera del resultado entre Cuenca (3) y Recoleta (2) y en la próxima jornada tendrá que visitar al conjunto ecuatoriano con la obligación de ganar para no comprometer su clasificación. Previamente, recibirá a Independiente en la lucha por un lugar entre los ocho clasificados del Torneo Apertura.
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