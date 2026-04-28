A San Lorenzo se le escapó el triunfo con el Santos de Neymar en la Sudamericana

El Cuervo se adelantó a los 26 minutos de juego con un golazo de Alexis Cuello, que le pegó desde afuera del área y la puso contra un palo, pero la reacción del equipo brasileño fue inmediata: a los 32', Rollheiser comenzó la conducción desde atrás de la mitad de la cancha, cedió para Neymar en el vértice izquierdo, que se sacó un hombre de encima y se la devolvió al ex Estudiantes, quien asistió de taco a Gabigol que definió ajustado contra un poste y selló el 1-1 final.