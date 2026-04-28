Se confirmaron días y horarios de la fecha 9 del Torneo Apertura, con la que finaliza la fase de grupos

El Torneo Apertura definirá sus últimos clasificados a octavos de final con la novena fecha, que había sido postergada por el paro de la AFA. Se oficializaron días y horarios de los partidos.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la novena fecha del Torneo Apertura, jornada que será decisiva porque determinará cuáles serán los últimos equipos en meterse en los playoffs.
En un comienzo, estos encuentros debían disputarse a inicios de marzo, aunque terminaron aplazándose a raíz del paro que afectó al fútbol argentino, originado por las denuncias de presunta evasión fiscal y las diferencias entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno nacional.
La fecha se pondrá en marcha el sábado con una programación cargada durante todo el fin de semana.
El sábado se disputarán seis compromisos. El primer encuentro será el de Barracas Central frente a Banfield desde las 14, donde el conjunto local intentará sellar su pase a la siguiente ronda. No obstante, el duelo más atractivo del día tendrá lugar a las 18:45, cuando San Lorenzo reciba a Independiente en un choque clave por un lugar en la próxima instancia.
El domingo también tendrá una agenda determinante. Desde las 16 se jugarán cuatro partidos en simultáneo: Racing ante Huracán, Rosario Central frente a Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata contra Instituto de Córdoba y Belgrano frente a Sarmiento. De esos encuentros saldrán los últimos clasificados de la Zona B.
La jornada llegará a su fin el lunes con tres cotejos: Gimnasia de Mendoza contra Defensa y Justicia a las 17, Vélez frente a Newell’s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto ante Instituto de Córdoba desde las 21:30.
En cuanto a los equipos ya clasificados, por la Zona A aseguraron su presencia Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres y Lanús. Por el lado de la Zona B, ya obtuvieron su boleto Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Sábado 2/5:
Domingo 3/5:
Lunes 4/5:
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