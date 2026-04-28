Se confirmaron días y horarios de la fecha 9 del Torneo Apertura, con la que finaliza la fase de grupos

El domingo también tendrá una agenda determinante. Desde las 16 se jugarán cuatro partidos en simultáneo: Racing ante Huracán, Rosario Central frente a Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata contra Instituto de Córdoba y Belgrano frente a Sarmiento. De esos encuentros saldrán los últimos clasificados de la Zona B.

La jornada llegará a su fin el lunes con tres cotejos: Gimnasia de Mendoza contra Defensa y Justicia a las 17, Vélez frente a Newell’s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto ante Instituto de Córdoba desde las 21:30.

En cuanto a los equipos ya clasificados, por la Zona A aseguraron su presencia Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres y Lanús. Por el lado de la Zona B, ya obtuvieron su boleto Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia y Esgrima La Plata.

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Sábado 2/5:

Barracas - Banfield a las 14

Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30

Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15

San Lorenzo - Independiente a las 18:45

Unión - Talleres a las 18:45

Platense - Estudiantes a las 21:15

Domingo 3/5:

Aldosivi - Independiente Rivadavia a las 13:30

Rosario Central - Tigre a las 16

Racing - Huracán a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16

Belgrano - Sarmiento a las 16

River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5: