El nuevo anuncio de Boca sobre la ampliación de la Bombonera

La novedad principal radica en el aval de un organismo estatal clave para la logística del sector. "En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente", informó el club.