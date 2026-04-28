El nuevo anuncio de Boca sobre la ampliación de la Bombonera

La dirigencia del Xeneize sacó un comunicado en donde expresó más detalles y compartió fotos de la gran obra que llevaría al estadio a tener capacidad para 80.000 espectadores.
Boca realizó un nuevo anuncio sobre la ambiciosa ampliación de La Bombonera que llevaría a 80.000 la capacidad del estadio. "Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales", inició el club.
La novedad principal radica en el aval de un organismo estatal clave para la logística del sector. "En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente", informó el club.
De esta manera, desde la dirigencia subrayaron que esta instancia técnica es fundamental, ya que confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada de manera satisfactoria. Finalmente, el comunicado marcó los pasos a seguir para el inicio de los trabajos en el barrio de La Boca.
"En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra", concluyeron. Bajo el lema "el camino hacia nuestro sueño", la institución va por un cambio histórico en el estadio.
comentar