A seis meses del Mundial de Qatar: el video de AFA y el mensaje de Lionel Messi

El spot dura poco más de dos minutos y es protagonizado por un actor que simula ser un chef francés que brinda la receta secreta para un menú de tres estrellas. "En 1936 los franceses crearon la distinción a la más alta cocina mundial", anuncia el video para contextualizar la parodia dedicada al rival de la Argentina en la final de la Copa del Mundo.

Durante el video, el chef hace distintos guiños al entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, a varios integrantes del equipo y sobre el final hace un juego de palabras entre el gracias en francés ("merci") y el apellido del capitán nacional, Lionel Messi.

Embed Seis meses de la tercera estrella



El sabor inigualable de un menú único



¡Salud, Campeones! pic.twitter.com/m2JcaEEGX4 — Selección Argentina (@Argentina) June 18, 2023

La cuenta oficial de la selección argentina tiene más de cinco millones y medio de seguidores en Twitter, mientras en Instagram ya superó los doce millones.

Los seis meses del título en el Mundial de Qatar coinciden con la gira que el equipo argentino realiza por Asia. Este domingo, Scaloni reafirmó que Messi continúa perteneciendo al seleccionado argentino, más allá de que el lunes no participe del amistoso frente a Indonesia, en Yakarta.

“En principio, Messi sigue estando en la Selección. Sé que (los aficionados locales) lo querían ver pero el equipo está por encima de todos los nombres. Mañana vamos a disfrutar de este partido”, dijo el técnico santafesino, en la previa al encuentro que se disputará en el estadio Gelora Bung Karno, de la capital Yakarta.

El crack rosarino, que el próximo sábado cumplirá 36 años, viajó a Barcelona y Rosario para tomarse unos días de licencia, previo a su desembarco en Miami, tras haber alcanzado un acuerdo para defender la camiseta del Inter de esa ciudad en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Sobre el hipotético retiro del máximo goleador histórico del seleccionado albiceleste (103 conquistas), Scaloni no quiso ir “más allá”. "Al mundo del fútbol nos gustaría que Messi jugase por siempre. En algún momento dejará y será un día muy triste para todos”, reflexionó el entrenador.

La frase tuvo relación directa con la respuesta que Messi le dio a la TV china en un reportaje, argumentando que “en principio” no estaría disponible para el próximo Mundial 2026, a jugarse en los Estados Unidos-México-Canadá.

En el amistoso de mañana, pautado para las 9.30 de Argentina, tampoco estarán ni el zaguero Nicolás Otamendi (que renovó su compromiso con el Benfica de Portugal) ni el extremo rosarino Ángel Di María, quien todavía no resolvió su futuro deportivo. “Habrá entre siete y ocho cambios”, adelantó Scaloni, en referencia a la alineación presentada el jueves pasado en Beijing en la victoria 2-0 sobre Australia, en el primer amistoso de la gira internacional por Asia.

El mensaje de Lionel Messi

"Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos. Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron", publicó el capitán en Instagram.

Y se acordó del Día del Padre: "Abrazo enorme a todos y aprovecho para felicitar hoy también a todos los papás". El más grande, en todos los detalles.