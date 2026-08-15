Sábado a puro fútbol con seis partidos y el clásico de La Plata como gran atractivo

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán desde las 16.45 en UNO. En otro de los partidos destacado, San Lorenzo recibirá a Unión y buscará dejar atrás la derrota contra Huracán en el clásico.
La quinta fecha del Torneo Clausura tendrá este sábado una jornada cargada de acción, con seis encuentros a lo largo del día. El partido más esperado será el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se jugará desde las 16.45 en UNO.
Además, San Lorenzo recibirá a Unión y Aldosivi hará lo propio con Tigre desde las 14.30. Por la tarde, Newell’s se medirá con Riestra y Belgrano enfrentará a Independiente Rivadavia, ambos desde las 19. También jugarán Boca y Platense, en otro de los partidos destacados de la jornada.
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán este sábado desde las 16.45 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El partido será televisado por ESPN Premium, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta a cargo del VAR.
El Pincha llega con apenas tres puntos de los 12 disputados: perdió ante Independiente y Boca, goleó a Defensa y Justicia y luego cayó frente a Deportivo Riestra. El equipo de Alexander Medina tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, ya que el próximo martes definirá en Chile su serie de octavos de final ante Universidad de Chile, luego del 1-1 de la ida en UNO.
El probable once de Estudiantes sería: Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Correa; Guido Carrillo o Lucas Alario o Adolfo Gaich. El entrenador deberá definir si realiza modificaciones pensando en el compromiso internacional.
Gimnasia, por su parte, atraviesa un presente completamente diferente. Después de perder ante Racing en el debut, consiguió tres victorias consecutivas frente a River, Aldosivi y Barracas Central. El Lobo suma nueve puntos, marcha segundo en la Zona B y ocupa el sexto puesto de la tabla anual, con 35 unidades.
La posible formación de Gimnasia sería: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti o Juan Cruz Cortazzo, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi. El equipo de Ariel Pereyra también tendrá actividad entre semana, ya que el martes enfrentará a Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina.
San Lorenzo recibirá a Unión este sábado desde las 14.30 en el Pedro Bidegain, por la quinta fecha del Clausura. El Ciclón viene de perder 2-0 el clásico ante Huracán y apenas suma tres puntos en el campeonato. José Devecchi reemplazará al expulsado Orlando Gill.
Unión tampoco tuvo el comienzo esperado y acumula cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. Leonardo Madelón buscará que el Tatengue aproveche el mal momento de su rival para volver a sumar de a tres.
Aldosivi y Tigre se enfrentarán desde las 14.30 en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El conjunto local apenas tiene un punto en el Clausura y todavía no consiguió ganar por el campeonato. Además, se encuentra anteúltimo tanto en la tabla anual como en la de promedios.
Tigre llega con siete puntos de los últimos nueve posibles, pero tendrá que administrar energías porque el próximo miércoles definirá ante Montevideo City Torque su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, después de perder 1-0 la ida en Victoria.
Newell’s recibirá a Deportivo Riestra este sábado desde las 19 en el Estadio Marcelo Bielsa. La Lepra no gana desde su debut en el Clausura y viene de caer ante Defensa y Justicia, por lo que buscará reaccionar ante un rival directo en la pelea por la permanencia.
Riestra llega con el envión de haber derrotado 2-0 a un Estudiantes alternativo y buscará conseguir su primera victoria como visitante en el campeonato. El encuentro será una oportunidad para que ambos equipos sumen puntos importantes en la lucha por mantenerse en Primera.
Belgrano se medirá con Independiente Rivadavia este sábado desde las 19 en el Estadio Julio César Villagra. El último campeón del fútbol argentino viene de vencer 2-0 a Banfield y buscará continuar escalando posiciones en el Clausura, aunque tendrá que administrar el desgaste.
Independiente Rivadavia llega después de empatar 0-0 ante Fluminense en Río de Janeiro por la Copa Libertadores. El equipo mendocino tendrá la revancha el martes 18 en Mendoza, por lo que podría presentar algunas modificaciones para afrontar el compromiso ante el Pirata
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