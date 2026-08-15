Torneo Clausura: Boca visita a Platense con la ilusión de seguir por el buen camino

El conjunto dirigido por Martín Palermo viene de empatar 1-1 ante Coquimbo por la Copa Libertadores y consiguió en la fecha anterior del Clausura su primer triunfo en el torneo. El Calamar intentará aprovechar la localía y las posibles rotaciones de Boca para volver a sumar de a tres.

Platense llega tras empatar 1-1 ante Coquimbo por la Copa Libertadores.

El partido tendrá además un condimento especial por el reencuentro entre Palermo y Arruabarrena, dos históricos de Boca que ahora se enfrentarán desde los bancos de suplentes.

La posible formación de Boca

El Xeneize se perfila para salir con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Platense

El Calamar se perfila con un esquema 4-2-3-1, con dos mediocampistas centrales, tres futbolistas más adelantados y un delantero como referencia ofensiva.

La posible formación de Platense sería: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

El encuentro contará con hinchas visitantes de Boca, luego de que Aprevide autorizara la presencia de ambas parcialidades en Vicente López. El Xeneize buscará sumar una nueva victoria en el Clausura antes de afrontar la revancha ante Recoleta, mientras que Platense intentará aprovechar su localía para quedarse con los tres puntos.