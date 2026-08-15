Torneo Clausura: Boca visita a Platense con la ilusión de seguir por el buen camino

El Xeneize enfrenta este sábado al Calamar por la quinta fecha del campeonato. El Vasco Arruabarrena prepara un equipo con algunas variantes por la seguidilla de partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana.
Boca visitará este sábado a Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, tendrá el arbitraje de Jorge Baliño y contará con Lucas Novelli en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con confianza después de vencer 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, acumula dos partidos sin perder en el Torneo Clausura y buscará extender su buen momento antes de afrontar la revancha del certamen internacional, que se disputará el próximo martes en Paraguay.
El exigente calendario podría llevar al entrenador a realizar algunas modificaciones. Dylan Gorosito podría ingresar por Leandro Lozano, mientras que Marco Pellegrino aparece como alternativa para reemplazar a Ayrton Costa. En el mediocampo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar volverían a ser titulares, aunque Arruabarrena también analiza variantes en la zona ofensiva.
Sebastián Villa, de buen ingreso ante Recoleta, es una de las opciones para ocupar un lugar en ataque. También aparecen como alternativas Kevin Zenón y Alan Velasco, mientras que Leonel Flores podría mantener su lugar después de convertirse en una de las apuestas del entrenador.
El conjunto dirigido por Martín Palermo viene de empatar 1-1 ante Coquimbo por la Copa Libertadores y consiguió en la fecha anterior del Clausura su primer triunfo en el torneo. El Calamar intentará aprovechar la localía y las posibles rotaciones de Boca para volver a sumar de a tres.
El partido tendrá además un condimento especial por el reencuentro entre Palermo y Arruabarrena, dos históricos de Boca que ahora se enfrentarán desde los bancos de suplentes.
El Xeneize se perfila para salir con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
El Calamar se perfila con un esquema 4-2-3-1, con dos mediocampistas centrales, tres futbolistas más adelantados y un delantero como referencia ofensiva.
La posible formación de Platense sería: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
El encuentro contará con hinchas visitantes de Boca, luego de que Aprevide autorizara la presencia de ambas parcialidades en Vicente López. El Xeneize buscará sumar una nueva victoria en el Clausura antes de afrontar la revancha ante Recoleta, mientras que Platense intentará aprovechar su localía para quedarse con los tres puntos.
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