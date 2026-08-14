Encuentran muerto a un profesor de Cambridge envuelto en una polémica por plagio

La familia de Arday emitió hoy un duro comunicado en el que denunció que él "fue víctima de una campaña de abuso continuado durante más de tres años desde su nombramiento en Cambridge por aquellos que movieron cielo y tierra en su intento por desacreditarlo".

Dieron a entender que el académico alcanzó su límite: "Esa campaña de desinformación fue demasiado para Jason, un hombre amable que siempre quería sacar lo mejor de cada uno", concluyeron.

Las acusaciones de plagio

La controversia en torno a Arday había comenzado a partir de cuestionamientos realizados por Nathan Cofnas, un investigador estadounidense que dejó su puesto en Cambridge en 2024 luego de generar polémica por sus comentarios sobre raza y meritocracia.

Cofnas afirmó que había analizado los trabajos académicos de Arday mediante un programa de detección de plagio y sostuvo que encontró más de un centenar de pasajes presuntamente copiados o reproducidos con modificaciones mínimas en su tesis doctoral. En medio del escándalo y de la investigación de la universidad, Arday había decidido renunciar a principios de agosto a sus cargos en Cambridge.

La Universidad de Cambridge, donde estudian unos 25.000 alumnos y de la que han salido hasta 120 premios Nobel, aparece siempre en las listas de mejores universidades de Reino Unido y del mundo.

La secretaria (ministra) de Educación, Lucy Powell, dijo sentirse "entristecida y profundamente consternada" al conocer los hechos, y pidió a todos "recordar que hay personas reales con seres queridos envueltos" en este caso.