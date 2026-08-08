Boca enfrenta a Vélez con la misión de acercarse a la punta del Clausura

En la delantera también existe una duda. Sebastián Villa podría regresar a la titularidad en lugar de Leonel Flores, quien viene mostrando un buen nivel. La intención del cuerpo técnico es que el colombiano pueda recuperar ritmo y confianza y convertirse en otra alternativa para un ataque que también tendrá a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

En el mediocampo, Arruabarrena mantendría una de las claves del funcionamiento que mostró Boca ante Estudiantes. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar volverían a compartir la mitad de la cancha.

Cómo llega Vélez

El Fortín llega al duelo con Boca como líder de la Zona A y puntaje ideal. Ganó sus tres partidos del Clausura y es uno de los equipos que todavía no perdió puntos en el campeonato.

Vélez derrotó 1-0 a Instituto en el debut, luego venció 3-1 a Talleres en Córdoba y viene de superar 1-0 a Independiente. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará mantener su andar perfecto y buscará sumar también en la tabla anual.

El Fortín llega con puntaje ideal y buscará mantener su invicto en el Torneo Clausura.

El partido tendrá además un condimento especial por el regreso de Barros Schelotto a la cancha de Boca, esta vez como entrenador del rival. El Mellizo dirigió al Xeneize entre 2016 y 2018 y conquistó dos títulos locales durante su ciclo.

Las probables formaciones

Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez saldría con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El encuentro se disputará este sábado desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium. Boca buscará aprovechar el envión del triunfo ante Estudiantes para volver a sumar de a tres y recortar distancia con Vélez en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores.