Boca enfrenta a Vélez con la misión de acercarse a la punta del Clausura

El Xeneize se mide ante el líder de la Zona A desde las 19.15 en el estadio de Huracán. Arruabarrena analiza cambios y podría darle la titularidad a Sebastián Villa.
Boca enfrentará este sábado a Vélez desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará prolongar el envión que consiguió con el triunfo ante Estudiantes y sumar otros tres puntos que le permitan acercarse a los primeros puestos.
El Xeneize viene de conseguir su primer triunfo en el campeonato, al derrotar 1-0 al Pincha con gol de Santiago Ascacíbar. Antes había igualado con Newell's y perdido ante otro de sus rivales en el inicio del certamen. Con cuatro puntos, Boca necesita seguir sumando para mejorar su posición en la Zona B.
Además del Clausura, el conjunto de la Ribera tiene como objetivo principal la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual. Boca suma 34 puntos y marcha quinto, mientras que Vélez acumula 37 y ocupa el tercer lugar, por lo que una victoria ante el Fortín le permitiría recortar distancia con uno de sus competidores directos.
Después de la buena actuación ante Estudiantes, el entrenador pretende mantener la base del equipo, aunque la seguidilla de partidos podría generar algunas variantes. Dylan Gorosito podría ingresar por Leandro Lozano, mientras que Malcom Braida tiene chances de reemplazar a Lautaro Blanco.
En la delantera también existe una duda. Sebastián Villa podría regresar a la titularidad en lugar de Leonel Flores, quien viene mostrando un buen nivel. La intención del cuerpo técnico es que el colombiano pueda recuperar ritmo y confianza y convertirse en otra alternativa para un ataque que también tendrá a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
En el mediocampo, Arruabarrena mantendría una de las claves del funcionamiento que mostró Boca ante Estudiantes. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar volverían a compartir la mitad de la cancha.
El Fortín llega al duelo con Boca como líder de la Zona A y puntaje ideal. Ganó sus tres partidos del Clausura y es uno de los equipos que todavía no perdió puntos en el campeonato.
Vélez derrotó 1-0 a Instituto en el debut, luego venció 3-1 a Talleres en Córdoba y viene de superar 1-0 a Independiente. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto intentará mantener su andar perfecto y buscará sumar también en la tabla anual.
El partido tendrá además un condimento especial por el regreso de Barros Schelotto a la cancha de Boca, esta vez como entrenador del rival. El Mellizo dirigió al Xeneize entre 2016 y 2018 y conquistó dos títulos locales durante su ciclo.
Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez saldría con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
El encuentro se disputará este sábado desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium. Boca buscará aprovechar el envión del triunfo ante Estudiantes para volver a sumar de a tres y recortar distancia con Vélez en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores.
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