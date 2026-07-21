Ahora nos volvimos a ilusionar: los otros Mundiales que se juegan este año

Tras el subcampeonato de la Scaloneta en la histórica Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con 48 equipos, se llevarán a cabo varios torneos de la misma jerarquía en distintas disciplinas.
El dolor porque la Scaloneta no pudo lograr el bicampeonato y la cuarta estrella ante España en Nueva York durará mucho tiempo, así como el orgullo por tener esta selección que nos representa a todos los argentinos. Y, más allá de que haya que esperar cuatro años para volver a intentarlo en nuestro fútbol querido, este año aún se disputarán varios Mundiales de distintas disciplinas, todos con presencia argentina y la ilusión de volver a celebrar un título.
En primer lugar, entre el 15 y el 30 de agosto, se llevarán a cabo los Mundiales masculino y femenino de hockey sobre césped, que se disputarán en forma simultánea en Países Bajos y Bélgica respectivamente. Los Leones y Las Leonas buscarán volver a pelear por el título en un torneo que estrenará un novedoso formato: tras una primera fase de cuatro grupos de cuatro equipos, los dos mejores de cada zona avanzarán a una segunda ronda de grupos, arrastrando los puntos obtenidos, antes de definir a los semifinalistas.
Y, ya en el cierre del año, del 1 al 6 de diciembre, se disputará el Mundial de Natación en Piscina Corta en Beijing, China. Más de mil nadadores competirán en pruebas sobre piletas de 25 metros, una modalidad que suele ofrecer marcas muy veloces y una gran cantidad de récords. La gran esperanza argentina será Agostina Hein, una de las máximas promesas de la natación nacional, que buscará coronar su crecimiento tras su experiencia olímpica en París 2024.
Esos son los tres Mundiales con presencia argentina que quedan en el año. Por otro lado, sin representantes de nuestro país, en septiembre será el turno del Campeonato Mundial de Campeones de Atletismo, una competencia inédita que debutará en Budapest entre el 11 y el 13. El certamen reunirá exclusivamente a campeones olímpicos, campeones mundiales, ganadores de la Diamond League y atletas mejor ubicados en el ranking internacional, en una especie de "Supercopa" del atletismo. Y el básquet femenino también tendrá su Mundial este año, pero sin Argentina.
Varias oportunidades, varios escenarios diferentes y una misma ilusión. Tras la frustración que dejó la final perdida por la Scaloneta, el deporte argentino todavía tendrá varias chances de volver a pelear por la gloria mundial antes de que termine el año.
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