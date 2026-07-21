Ahora nos volvimos a ilusionar: los otros Mundiales que se juegan este año

Esos son los tres Mundiales con presencia argentina que quedan en el año. Por otro lado, sin representantes de nuestro país, en septiembre será el turno del Campeonato Mundial de Campeones de Atletismo, una competencia inédita que debutará en Budapest entre el 11 y el 13. El certamen reunirá exclusivamente a campeones olímpicos, campeones mundiales, ganadores de la Diamond League y atletas mejor ubicados en el ranking internacional, en una especie de "Supercopa" del atletismo. Y el básquet femenino también tendrá su Mundial este año, pero sin Argentina.