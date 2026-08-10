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El enojo de Nicolás Tagliafico cuando le preguntaron si iba a tener un hijo

 - Por Noelia Santone

El jugador de la Selección Argentina y su pareja, Caro Calvagni, respondieron ante una inquietante pregunta sobre la paternidad.

La historia de amor de Nicolás Tagliafico con su mujer, Carolina Calvagni comenzó hace más de diez años, cuando una amiga de su mamá le presentó al jugador de fútbol, en una merienda casual. Desde ese entonces, el jugador de la Selección Argentina y la modelo no se separaron más. Y, en las últimas horas, fueron expuestos a una incómoda pregunta sobre una posible paternidad, que derivó en una categórica reacción de ambos.

“No, no. Un mini Taglia no... ya empiezan”, dijo, Nicolás, como una primera reacción desde un streaming propio que empieza a asomarse dentro de sus intereses de interacción con la gente, mirando a su mujer. Y ella, también, rápidamente, expresó su molestia ante la consulta. “Qué pesados”.

Ante los dichos de la modelo, el lateral izquierdo del Olympique Lyon, continuó, sin filtrop: “Repesados ¿Y si no podemos tener, loco? Tienen que pensar eso. Están muy mal", dijo, con atino, el jugador de fútbol dejando expuesta, tal vez, una realidad que vive el matrimonio. "Ya tenemos dos. Sí, tenemos dos hijos. Hay una que esta acá abajo y el otro que está allá”, dijo Tagliafico, refiriéndose a Galo e India, sus dos perros, que son parte de la familia. Incluso, a uno de ellos se lo ve durante la transmisión, acostadito en una silla.

La historia de amor de Nicolás con Caro Calvagni empezó en el 2014, por una primera presentación familiar, que derivó en una relación que prospera hace más de una década.

La historia de amor de Nicolás con Caro Calvagni empezó en el 2014, por una primera presentación familiar, que derivó en una relación que prospera hace más de una década.

QUÉ DIJO TAGLIAFICO SOBRE SU FUTURO EN LA SELECCIÓN

"Estoy haciendo el curso para entrenador de fútbol pero está cada vez más difícil.... Te lo ponés a analizar y está difícil. No sólo porque tenés que manejar el grupo, tenés que saber de tácticas. Sino porque yo creo que los jugadores de fútbol están cada vez más difíciles. No son como los de antes", apuntó, Nicolás, desde su transmisión.

"Los de antes eran mucho más de la disciplina, del escuchar, de trabajar. Hoy siento que los chicos jóvenes, no digo que estén vagos, pero cada vez más estrellas y sin tanta disciplina, más desobedientes. Y eso, para un entrenador que, en mi caso, si llego a ser entrenador algún día, que soy más de un estilo clásico, es difícil manejar a esa clase de jugador", definió, Tagliafico.

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