El enojo de Nicolás Tagliafico cuando le preguntaron si iba a tener un hijo

La historia de amor de Nicolás con Caro Calvagni empezó en el 2014, por una primera presentación familiar, que derivó en una relación que prospera hace más de una década.

QUÉ DIJO TAGLIAFICO SOBRE SU FUTURO EN LA SELECCIÓN

"Estoy haciendo el curso para entrenador de fútbol pero está cada vez más difícil.... Te lo ponés a analizar y está difícil. No sólo porque tenés que manejar el grupo, tenés que saber de tácticas. Sino porque yo creo que los jugadores de fútbol están cada vez más difíciles. No son como los de antes", apuntó, Nicolás, desde su transmisión.

"Los de antes eran mucho más de la disciplina, del escuchar, de trabajar. Hoy siento que los chicos jóvenes, no digo que estén vagos, pero cada vez más estrellas y sin tanta disciplina, más desobedientes. Y eso, para un entrenador que, en mi caso, si llego a ser entrenador algún día, que soy más de un estilo clásico, es difícil manejar a esa clase de jugador", definió, Tagliafico.