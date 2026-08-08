River visita a Tigre con la obligación de cortar su mala racha: hora, TV y formaciones

En ataque estará otra de las novedades importantes: Ángel Correa regresará a la titularidad después de recuperarse del traumatismo que le impidió disputar el último encuentro ante Rosario Central. El delantero será una de las principales cartas ofensivas de Coudet para intentar conseguir el primer triunfo del campeonato.

Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré completarían el frente de ataque. El colombiano se mantiene como la principal referencia ofensiva, mientras que Lucas Beltrán también pelea por un lugar entre los titulares.

Cómo llega Tigre

El equipo de Diego Dabove atraviesa un presente considerablemente más positivo que el de River. Tigre consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y además se mantiene en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Tigre llega al duelo ante River con un presente positivo y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Matador viene de derrotar 3-1 a Racing e igualar 0-0 frente a Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino. Con esos resultados, llega al duelo ante el Millonario con la intención de aprovechar el mal momento de su rival y prolongar su buen rendimiento.

Las probables formaciones

Tigre saldría a la cancha con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso y Nahuel Banegas; Jalil Elías y Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera y Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River formaría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

El encuentro se disputará este sábado desde las 17 en el estadio José Dellagiovanna. Andrés Gariano será el árbitro principal, acompañado por José Savorani y Federico Cano como asistentes. En el VAR estará Yamil Possi, mientras que Lucas Germanotta será el encargado del AVAR.

River llega con la necesidad de romper la racha negativa y sumar sus primeros puntos importantes del Clausura. Del otro lado, Tigre buscará aprovechar su buen momento para volver a dar un golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino.