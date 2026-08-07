"Son unos vende patria": la increíble anécdota de Facundo Medina con un gomero

"El gomero empezó a llorar. Y le digo 'no llores ahora, no seas maricón. Nosotros no regalamos nada, ¿qué te pensás que soy? Nosotros queríamos ganar. Ahora no llores'. Y le digo 'vení, dame un abrazo'. Y ahí nos abrazamos", señaló el defensor de la Selección, quien es nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. Y completó entre risas: "Igual fue todo para que no me cobre. Le saque charla para que no me cobre, ja".

Facundo Medina y una increíble anécdota con un mecánico que no lo reconoció.



El futbolista de la Selección Argentina estuvo en el programa de streaming "Todo por la misma" y contó la situación que vivió en una gomería luego del Mundial 2026. Según reveló, el hombre que lo… pic.twitter.com/WPpGehhB4W — El Observador Argentina (@observadorar) August 6, 2026