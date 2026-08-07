"Son unos vende patria": la increíble anécdota de Facundo Medina con un gomero

El defensor de la Selección fue a una gomería y el empleado le empezó a hablar de las teorías conspirativas de la final del Mundial. Hubo un desenlace emotivo.
Facundo Medina, subcampeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial 2026, contó una increíble anécdota durante sus vacaciones en el país después de la final perdida con España en Nueva York. El defensor llevó su vehículo a una gomería, el gomero no lo reconoció y le dijo que los jugadores habían entregado la final.
"El gomero me dijo 'son unos vende patria'", comenzó narrando Medina, en diálogo con el programa Todo por la misma, que aborda al fútbol y a la cumbia. Y luego, mostraron el testimonio del gomero. "Una sorpresa total, vino acá a mi negocio y no lo reconocimos. Estábamos muy en nuestro trabajo. Yo me puse a charlar con él, como cualquier cliente", inició narrando el hombre.
En ese momento, Medina agregó que, como éste vio que él tenía en su mate las tres estrellas y la Copa del Mundo, comenzó a hablarle de la final del Mundial, indicándole que, a su entender, esta había sido "regalada".
"Yo le digo, 'bueno, a ver, contame un poquito más. ¿Qué pensás? Contame'", detalló Medina. Y el gomero le insistió: "'Para mí la entregamos (a la final), entregamos el partido...'". Hasta que en un momento, una vecina reconoció al futbolista y le dijo a la pareja del gomero que tenían "un jugador en la gomería".
"El gomero empezó a llorar. Y le digo 'no llores ahora, no seas maricón. Nosotros no regalamos nada, ¿qué te pensás que soy? Nosotros queríamos ganar. Ahora no llores'. Y le digo 'vení, dame un abrazo'. Y ahí nos abrazamos", señaló el defensor de la Selección, quien es nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. Y completó entre risas: "Igual fue todo para que no me cobre. Le saque charla para que no me cobre, ja".
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