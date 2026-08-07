Gerónimo Rulli será arquero de Manchester City en un nuevo salto en su carrera

El arquero suplente de la Selección Argentina, quien se desempeñaba en Olympique de Marsella, fue comprado por el club inglés, donde tendrá contrato hasta junio de 2028.
Bomba: Gerónimo Rulli deja Olympique de Marsella y será arquero del Manchester City. El arquero de la Selección Argentina, suplente del Dibu Martínez, da un nuevo salto en su carrera al llegar a uno de los clubes más importantes del Siglo XXI en medio de su reestructuración debido al fin de la brillante era de Pep Guardiola.
Manchester City compró el pase de Rulli al Olympique de Marsella por 3.800.000 de euros. De esta manera, el arquero de 34 años, que se formó y debutó en Estudiantes de La Plata, llega a la Premier League después de dos buenas temporadas en el fútbol francés.
En las últimas horas, el club inglés oficializó la salida de James Trafford (quien era el arquero suplente) y al mismo tiempo cerró el pase de Rulli. El platense buscará adueñarse del arco del City en una brava pelea que tendrá con Gianluigi Donnarumma en el inicio del ciclo de Enzo Maresca tras la salida de Guardiola. Además, el inglés Marcus Bettinelli es el otro guardameta del plantel.
Rulli fue una de las figuras del Olympique de Marsella en el último tiempo, llegando a disputar 38 partidos en la última temporada con un buen rendimiento sostenido que le permitió continuar siendo convocado en la Selección. De hecho, fue uno de los tres arqueros en el Mundial y cabe recordar que estuvo presente en todos los títulos de la Scaloneta.
Con este pase, el arquero se convertirá en el décimo futbolista en vestir la camiseta del City. El primero en convertirse en Cityzen fue Pablo Zabaleta, quien fue seguido por Carlos Tevez, Sergio Agüero, Martín Demichelis, Bruno Zuculini, Willy Caballero, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez, Máximo Perrone y Claudio Echeverri.
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