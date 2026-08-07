Boca recibirá a Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

El club, conducido por Juan Román Riquelme, explicó la decisión de mudar la localía previo al choque con Estudiantes. "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales", explicaron en un comunicado.