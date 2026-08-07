Boca recibirá a Recoleta fuera de La Bombonera por la Copa Sudamericana

El Xeneize disputará el partido de ida de los octavos del certamen internacional contra el equipo paraguayo como local en el Tomás Adolfo Ducó debido al estado del césped de su estadio.
Boca recibirá a Deportivo Recoleta fuera de La Bombonera por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize seguirá priorizando la mejora del césped de su campo, aunque tenga que ser local en otro estadio en sus compromisos locales e internacionales.
Boca le informó a Conmebol que recibirá el martes, desde las 19 horas, al club paraguayo en el Tomás Adolfo Ducó, el mismo escenario donde enfrentó a Estudiantes de La Plata y este finde se medirá con Vélez. El poco sol de las últimas semanas y las fuertes lluvias de este jueves en Capital Federal prolongaron la decisión de la dirigencia.
El club, conducido por Juan Román Riquelme, explicó la decisión de mudar la localía previo al choque con Estudiantes. "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales", explicaron en un comunicado.
Boca no jugará en La Bombonera en una nueva serie copera sin margen de error. Sin embargo, el equipo se sentirá local en ambos partidos: los boquenses colmarán el Ducó en la ida y habrá 19.470 de ellos en la vuelta, siendo mayoría ante el público del humilde Recoleta.
El club paraguayo, que suele hacer local en el Estadio Roque Battilana de 6000 espectadores, será anfitrión en el Defensores del Chaco de 40.799 ubicaciones y decidió dividir los lugares en partes iguales. “Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido“, expresó Luis Vidal, presidente de la institución, en diálogo con Olé.
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