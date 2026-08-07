Juanfer Quintero tiene nuevo club después de su ruidosa salida de River

"Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo está claro", expresó el futbolista en diálogo con ESPN por esos días. "Seguramente no soy prioridad para él. Como persona, tengo la mejor. Lo respeto. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema", agregó.

De esta manera, Quintero se sumará al DIM y será compañero de Agustín Martegani, volante que se desvinculó de Boca tras no tener lugar en la institución. Por otro lado, el técnico del equipo cafetero es Luis Amaranto Perea, un ex futbolista del Xeneize.

El DIM apunta de lleno a las competencias locales después de quedarse afuera del plano internacional. Estuvo en la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó tercero detrás de Flamengo y Estudiantes. Y cayó en los playoffs de la Sudamericana con Vasco Da Gama.