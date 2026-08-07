Juanfer Quintero tiene nuevo club después de su ruidosa salida de River

El crack colombiano tendrá un segundo ciclo en Independiente Medellín con el objetivo de recuperar protagonismo tras meses de tener poco rodaje en el club de Núñez.
Juan Fernando Quintero tiene nuevo club después de su ruidosa salida de River: Independiente Medellín. Sí, el crack volverá al equipo de su país donde tuvo un paso en 2017, previo a su primer ciclo en el Millonario. Llegará con el pase en su poder después de acordar la rescisión de su contrato con la dirigencia del club de Núñez.
Quintero buscará recuperar protagonismo después de tener poco rodaje en River desde la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes, en reemplazo de su "padre futbolero" Marcelo Gallardo para el que era intocable. De hecho, ese fue el motivo que derivó en su salida de la institución.
Quintero se fue como jugador de River a disputar el Mundial 2026 con Colombia y volvió decidido a marcharse del club. De hecho, el colombiano no volvió a los entrenamientos, pidió extender su licencia por motivos personales y en ese tiempo negoció su salida con Stefano Di Carlo y compañía.
"Con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué 5 minutos. Todo está claro", expresó el futbolista en diálogo con ESPN por esos días. "Seguramente no soy prioridad para él. Como persona, tengo la mejor. Lo respeto. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente. Tampoco es problema", agregó.
De esta manera, Quintero se sumará al DIM y será compañero de Agustín Martegani, volante que se desvinculó de Boca tras no tener lugar en la institución. Por otro lado, el técnico del equipo cafetero es Luis Amaranto Perea, un ex futbolista del Xeneize.
El DIM apunta de lleno a las competencias locales después de quedarse afuera del plano internacional. Estuvo en la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó tercero detrás de Flamengo y Estudiantes. Y cayó en los playoffs de la Sudamericana con Vasco Da Gama.
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