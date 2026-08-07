Comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura: cronograma completo

El conjunto mendocino, que recientemente sumó al delantero Maximiliano Salas, atraviesa un momento histórico: lidera la tabla anual y mantiene la ilusión de luchar por el título de Campeón de Liga que se definirá a fin de año. Además, continúa en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con Fluminense de Brasil.

Estudiantes de Río Cuarto también acumula cuatro unidades, aunque su principal objetivo pasa por mantener la categoría, ya que ocupa el último lugar tanto en la tabla de promedios como en la anual.

Viernes 7/8:

Rosario Central - Aldosivi de Mar del Plata | 19:30

Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto | 21:45

Sábado 8/8:

Atlético Tucumán - Sarmiento | 14:45

Deportivo Riestra - Estudiantes de La Plata | 14:45

Tigre - River | 17:00

Boca - Vélez | 19:15

Independiente - Platense | 21:30

Instituto de Córdoba - Gimnasia de Mendoza | 21:30

Domingo 9/8:

San Lorenzo - Huracán | 15:00

Gimnasia y Esgrima La Plata - Barracas Central | 17:45

Defensa y Justicia - Newell's | 17:45

Argentinos Juniors - Racing | 20:15

Lunes 10/8:

Banfield - Belgrano de Córdoba | 19:00

Unión de Santa Fe - Central Córdoba de Santiago del Estero | 21:15

Martes 11/8: