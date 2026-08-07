Comienza la cuarta fecha del Torneo Clausura: cronograma completo

Hoy Rosario Central recibirá a Aldosivi y luego Independiente Rivadavia enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. La jornada continuará hasta el martes.
La cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes con una fecha que tendrá dos encuentros.
El primer partido se disputará a las 19:30 y enfrentará a Rosario Central y Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Gigante de Arroyito.
Rosario Central llega después de una importante victoria por 1-0 frente a River en el Monumental, resultado que le permitió acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Aldosivi, en cambio, apenas consiguió un punto en el torneo y atraviesa una situación complicada tanto en la tabla de promedios como en la anual.
A partir de las 21:45, Independiente Rivadavia de Mendoza será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini.
El conjunto mendocino, que recientemente sumó al delantero Maximiliano Salas, atraviesa un momento histórico: lidera la tabla anual y mantiene la ilusión de luchar por el título de Campeón de Liga que se definirá a fin de año. Además, continúa en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá con Fluminense de Brasil.
Estudiantes de Río Cuarto también acumula cuatro unidades, aunque su principal objetivo pasa por mantener la categoría, ya que ocupa el último lugar tanto en la tabla de promedios como en la anual.
Viernes 7/8:
Sábado 8/8:
Domingo 9/8:
Lunes 10/8:
Martes 11/8:
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