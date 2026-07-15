Intentaron robar la casa de Lamine Yamal horas después de la clasificación de España

La vivienda del astro del fútbo sufrió un intento de robo en su casa en Barcelona, pocas horas después del triunfo de España sobre Francia en el Mundial 2026.
La clasificación de España a la final del Mundial 2026 quedó opacada para Lamine Yamal por un intento de robo en su vivienda de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. El hecho ocurrió durante la madrugada, apenas unas horas después de la victoria por 2-0 sobre Francia que depositó al seleccionado español en el partido decisivo.
Según trascendió, dos personas con pasamontañas intentaron acceder a la propiedad tras saltar uno de los muros del domicilio, el moviemiento fue detectado por un vigilante a través de las cámaras de seguridad, los que hizo sonar las alarmas, por lo que los ladrones escaparon antes de concretar el robo.
El episodio se produjo cerca de las cuatro de la mañana y fue inmediatamente reportado a los Mossos d'Esquadra por el equipo de seguridad del futbolista. A partir de la denuncia, la División de Investigación Criminal de la Policía catalana abrió una causa por tentativa de robo con fuerza.
Fuentes policiales indicaron que durante la misma noche también se registraron otros intentos de robo en viviendas de la exclusiva urbanización donde reside el delantero. Por el momento, los investigadores intentan determinar si existe una conexión entre los distintos hechos.
Las autoridades aún no pudieron establecer si los sospechosos sabían que la propiedad pertenecía a Yamal o si el intento de ingreso estuvo motivado específicamente por la presencia del futbolista en el lugar.
El episodio no dejó personas heridas ni daños materiales en la vivienda, aunque sí obligó a reforzar las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques. No se trata de la primera situación de este tipo que enfrenta el jugador: en una ocasión anterior, delincuentes lograron ingresar a la casa cuando había personas en el interior.
El intento de robo se produjo pocas horas después de que Yamal fuera una de las figuras de la victoria española sobre Francia por 2 a 0, en las semifinales del Mundial 2026, resultado que clasificó al equipo dirigido por Luis de la Fuente al encuentro decisivo por el título.
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