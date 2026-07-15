Intentaron robar la casa de Lamine Yamal horas después de la clasificación de España

Las autoridades aún no pudieron establecer si los sospechosos sabían que la propiedad pertenecía a Yamal o si el intento de ingreso estuvo motivado específicamente por la presencia del futbolista en el lugar.

El episodio no dejó personas heridas ni daños materiales en la vivienda, aunque sí obligó a reforzar las medidas de seguridad para prevenir nuevos ataques. No se trata de la primera situación de este tipo que enfrenta el jugador: en una ocasión anterior, delincuentes lograron ingresar a la casa cuando había personas en el interior.

El intento de robo se produjo pocas horas después de que Yamal fuera una de las figuras de la victoria española sobre Francia por 2 a 0, en las semifinales del Mundial 2026, resultado que clasificó al equipo dirigido por Luis de la Fuente al encuentro decisivo por el título.