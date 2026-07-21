Bomba: Ángel Correa, a un paso de ser refuerzo de River

El Millonario llegó a un principio de acuerdo con Tigres de México para que el campeón del mundo en Qatar 2022 se ponga la banda roja. Los detalles de la operación.
River alcanzó un principio de acuerdo con Tigres de México para incorporar a Ángel Correa y quedó a un paso de cerrar uno de los pases más importantes del mercado. Después de varias semanas de negociaciones, ambas instituciones lograron destrabar una operación que se concretará por 15 millones de dólares. El ex delantero de San Lorenzo firmará un contrato hasta diciembre de 2029 y se convertirá en el sexto refuerzo del equipo de Eduardo Coudet.
El entendimiento llegó luego de que las partes redujeran la diferencia económica que había frenado las conversaciones. River mantenía una oferta de 13 millones de dólares, Tigres exigía 18 millones y tras un largo tiempo de tire y afloje resultaron acordando en 15 millones. De esta manera, está todo dado, debido a que el acuerdo con el futbolista ya estaba cerrado desde hacía varias semanas.
La negociación atravesó momentos de tensión y pareció estancarse en más de una oportunidad. Desde México nunca cedieron en sus pretensiones económicas y el propio Correa presionó para concretar su salida, incluso, dejó de entrenarse con normalidad junto al plantel de Tigres, situación que generó malestar entre los dirigentes y buena parte de los hinchas del club, quienes cuestionaron su postura durante el conflicto.
El clima alrededor del delantero también se trasladó fuera del campo de juego, ya que la familia del futbolista recibió amenazas en redes sociales por parte de simpatizantes de Tigres y su esposa, Sabrina Di Marzo, decidió cerrar su cuenta de Instagram después de reclamar públicamente el fin de los ataques. Mientras tanto, tanto el entrenador Guido Pizarro como algunos de sus compañeros ya habían dado señales de una despedida inminente, convencidos de que el ciclo del atacante en México estaba terminado.
Salvo un cambio de último momento, Correa viajará en las próximas horas a la Argentina para completar la revisión médica y firmar su vínculo con River. El delantero de 31 años llega con continuidad, ya que durante el primer semestre disputó 27 partidos, convirtió ocho goles y aportó nueve asistencias. Con su incorporación, el Millonario suma otro nombre de jerarquía a un mercado en el que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.
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