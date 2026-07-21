Bomba: Ángel Correa, a un paso de ser refuerzo de River

El clima alrededor del delantero también se trasladó fuera del campo de juego, ya que la familia del futbolista recibió amenazas en redes sociales por parte de simpatizantes de Tigres y su esposa, Sabrina Di Marzo, decidió cerrar su cuenta de Instagram después de reclamar públicamente el fin de los ataques. Mientras tanto, tanto el entrenador Guido Pizarro como algunos de sus compañeros ya habían dado señales de una despedida inminente, convencidos de que el ciclo del atacante en México estaba terminado.

El posteo de Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa.

Salvo un cambio de último momento, Correa viajará en las próximas horas a la Argentina para completar la revisión médica y firmar su vínculo con River. El delantero de 31 años llega con continuidad, ya que durante el primer semestre disputó 27 partidos, convirtió ocho goles y aportó nueve asistencias. Con su incorporación, el Millonario suma otro nombre de jerarquía a un mercado en el que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.