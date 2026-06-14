Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial de manera contundente

Nathaniel Brown anotó el quinto gol, mientras que Deniz Undav, que ingresó desde el banco, también se sumó a la lista de goleadores apareciendo por el centro para definir tras un pase al medio de Kimmich. Havertz completó su doblete a 3' del final para sellar el 7-1 definitivo y redondear una presentación impactante.

En la próxima fecha, Alemania enfrentará a Costa de Marfil, el sábado 20 desde las 17 con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciséisavos de final. Curazao, por su parte, tendrá la chance de recuperarse ante Ecuador, el mismo día, desde las 21.

El resumen de Alemania 7-1 Curazao