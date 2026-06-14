Alemania aplastó a Curazao y arrancó el Mundial de manera contundente

La selección europea exhibió jerarquía colectiva, generó situaciones de manera constante y dejó una señal de autoridad en Houston ante un rival debutante.
Alemania comenzó su camino en el Mundial 2026 con una actuación demoledora y venció 7-1 a Curazao en Houston. El seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann se recuperó del rápido y sorpresivo empate del conjunto caribeño e impuso diferencias, dominó la posesión y transformó una amplia superioridad futbolística en una goleada que lo posiciona rápidamente como uno de los candidatos. Felix Nmecha abrió el marcador y marcó el rumbo de una tarde en la que los germanos nunca dejaron de buscar el arco rival.
El conjunto europeo golpeó temprano gracias a una buena combinación ofensiva que terminó con la definición de Nmecha a los seis minutos. Sin embargo, Curazao encontró un momento inesperado de felicidad cuando Livano Comenencia aprovechó una de las pocas aproximaciones, remató desde la puerta del área y puso el 1-1, con desvío mediante, a los 20 minutos.
La reacción alemana llegó a través de la pelota parada, Nico Schlotterbeck ganó de cabeza tras un córner y volvió a poner en ventaja a su selección. A partir de allí, Alemania aceleró nuevamente y encerró a Curazao cerca de su área. Antes del descanso amplió la diferencia mediante un penal convertido por Kai Havertz, luego de una infracción sobre Nmecha que reflejó las dificultades defensivas de los caribeños para contener los constantes movimientos de los atacantes rivales.
El segundo tiempo terminó de desnivelar por completo el trámite. Apenas comenzado el complemento, Jamal Musiala apareció dentro del área para definir de primera y marcar el 4-1. Con el resultado prácticamente resuelto, Alemania mantuvo la intensidad, siguió atacando por las bandas y encontró espacios cada vez más grandes ante un adversario que ya no pudo sostener el esfuerzo físico ni la organización táctica que había mostrado durante algunos pasajes de la primera etapa.
Nathaniel Brown anotó el quinto gol, mientras que Deniz Undav, que ingresó desde el banco, también se sumó a la lista de goleadores apareciendo por el centro para definir tras un pase al medio de Kimmich. Havertz completó su doblete a 3' del final para sellar el 7-1 definitivo y redondear una presentación impactante.
En la próxima fecha, Alemania enfrentará a Costa de Marfil, el sábado 20 desde las 17 con la posibilidad de sellar su clasificación a los dieciséisavos de final. Curazao, por su parte, tendrá la chance de recuperarse ante Ecuador, el mismo día, desde las 21.
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