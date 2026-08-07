Estados Unidos: un futbolista argentino fue detenido por ICE

“Habían salido campeones del Sudeste con el Miami United FC y tenía que viajar a Los Ángeles para jugar los Nacionales. Estaba viajando con todo el equipo, pasó migraciones y, cuando estaba por abordar el avión, se le acercaron para hacerle algunas consultas. Le dijeron que si está todo bien, en 10 minutos vuelve, y nos enteramos por los compañeros del club que no llamaron y nos avisaron que no lo habían devuelto”, dijo el hermano en otra entrevista con el canal TN.

Y Luego, amplió: “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es sacarlo y, si que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona”.

Desde el Club de Lyon FC remarcaron que el jugador “no intentaba entrar ni salir de Estados Unidos” y que solo viajaba de una ciudad estadounidense a otra.

El club sostuvo que había ingresado legalmente con una visa. El jugador lleva siete años viviendo en Estados Unidos y, de acuerdo con el descargo de su equipo, mantiene un caso de asilo pendiente desde hace años, una identificación del estado de Florida y carece de antecedentes penales.