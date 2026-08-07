Rosario Central lo dio vuelta ante Aldosivi y llega entonado a los octavos de la Libertadores

A los 11, Ángel Di María tuvo su chance con un tiro libre desde una posición cercana al área. El Fideo buscó el ángulo izquierdo de Acosta, pero el remate pasó apenas por encima del travesaño. El delantero volvió a ser protagonista a los 22, cuando asistió a Soto, quien llegó hasta el fondo y envió un centro atrás para Copetti. El atacante remató, pero la pelota impactó de lleno en el rostro de Sigali, que quedó dolorido.

Central continuó manejando la iniciativa, aunque le costó traducir su dominio en situaciones claras. Sobre el cierre de la primera etapa, Cantizano desbordó por la derecha y lanzó un centro pasado que encontró a Julián Fernández. El ex Vélez intentó definir de volea, pero elevó demasiado su remate.

Aldosivi, por su parte, esperó ordenado y trató de aprovechar los espacios. Tomás Fernández probó desde afuera del área y encontró una buena respuesta de Jorge Broun Ledesma. Así, los equipos se fueron al descanso sin goles.

Un segundo tiempo lleno de emociones

El complemento comenzó con una situación insólita que pudo haber cambiado el partido. Central intentó salir jugando desde el fondo y Ovando buscó darle la pelota a Ávila cerca del área chica, sin advertir que Vombergar estaba detrás suyo. El delantero de Aldosivi anticipó al defensor, quedó solo frente al arco, pero increíblemente remató desviado.

Poco después llegó el golpe del Tiburón. A los 52 minutos, Ledesma salió lejos de su arco para intentar cortar una jugada y dejó la valla descubierta. Alan Sosa aprovechó la situación y sacó una espectacular volea desde afuera del área para marcar el 1-0.

Central respondió rápidamente. Tras un centro cruzado al segundo palo, Cufré intentó despejar, pero falló en el rechazo. La pelota tomó una trayectoria peligrosa y estuvo a punto de meterse en el arco. Acosta reaccionó con una gran volada y evitó el empate.

La igualdad, sin embargo, llegó a los 61 minutos. Campaz escapó por la izquierda y envió un centro rasante que Nicolás Zalazar intentó despejar. El defensor desvió la pelota y terminó convirtiendo en contra, para establecer el 1-1.

Rosario Central salió a buscarlo

El Canalla fue entonces en busca de la victoria. A los 75 minutos, Baladoni cayó dentro del área tras una disputa con Pombo y todo el estadio reclamó penal. El árbitro Pablo Echavarría aguardó la posible intervención del VAR, pero finalmente decidió no sancionar la infracción.

Central siguió presionando y tuvo una chance inmejorable para ponerse arriba. Copetti ganó en el área y conectó un cabezazo que se estrelló contra el palo. En el rebote, Di María intentó sacar el remate, pero la defensa visitante consiguió bloquearlo.

El gol de la victoria llegó inmediatamente después. Di María volvió a demostrar toda su jerarquía con un pase espectacular. Campaz recibió, buscó a Copetti y, tras una serie de rebotes, la pelota volvió a quedar a disposición del colombiano. El atacante no perdonó y definió para poner el 2-1.

En los minutos finales, Rosario Central manejó los tiempos con la pelota, evitó sufrir sobresaltos y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. El triunfo le permite al conjunto de Almirón mantener el envión y llegar fortalecido al cruce de octavos de final de la Copa Libertadores.

Para Aldosivi, en cambio, la derrota profundiza un presente preocupante. El Tiburón todavía no consiguió ganar en lo que va del año y continúa comprometido en la pelea por la permanencia en Primera División.