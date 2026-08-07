Boca y River tendrán árbitros en la Sudamericana que les traen malos recuerdos

La Conmebol informó los referís para la ida de los octavos de final del certamen internacional y a los clubes más grandes del país le tocaron nombres con los que fueron eliminados.
Conmebol informó los árbitros de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Boca y River serán dirigidos por referís que le traen malos recuerdos. De esta manera, el Xeneize y el Millonario afrontarán los compromisos con la guardia alta por esta designación.
Boca enfrentará este martes, desde las 19 horas, a Deportivo Recoleta de Paraguay como local en el Tomás Adolfo Ducó debido a las mejorías del campo de juego que se están realizando en La Bombonera. El Xeneize disputará esta instancia después quedar afuera de la Copa Libertadores y de pasar los playoffs de este certamen contra O'Higgins.
El árbitro del partido de ida de Boca con Recoleta será Piero Maza. Sí, el mismo referí que dirigió uno de los golpes más duros de la historia del club en la Copa Libertadores: la eliminación en Fase 2 con Alianza Lima en 2025 en la Bombonera. Tras caer 1 a 0 de visitante, el Xeneize ganó 2 a 1 el encuentro y perdió por penales.
En tanto, los jueces asistentes de Piero Maza serán sus compatriotas chilenos Claudio Urrutia y Juan Serrano. José Cabero será el cuarto árbitro y Juan Lara estará a cargo del VAR.
Por su parte, River se medirá el miércoles, a partir de las 21.30, contra Independiente Santa Fe como visitante en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El Millonario afrontará esta instancia después de ganar el Grupo H con 14 de los 18 posibles puntos.
César Valenzuela será el árbitro del primer choque copero: un nombre que le trae a la memoria al hincha de River la eliminación en cuartos de final de la Libertadores 2025 debido a que estuvo en la ida donde cayó 2 a 1 con Palmeiras en el Monumental y la caída 3 a 0 con Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la semi de la Copa 2024. Los asistentes serán sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. El cuarto: Yander Herrera. VAR: Carlos Orbe
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