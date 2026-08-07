Boca y River tendrán árbitros en la Sudamericana que les traen malos recuerdos

Por su parte, River se medirá el miércoles, a partir de las 21.30, contra Independiente Santa Fe como visitante en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El Millonario afrontará esta instancia después de ganar el Grupo H con 14 de los 18 posibles puntos.

César Valenzuela será el árbitro del primer choque copero: un nombre que le trae a la memoria al hincha de River la eliminación en cuartos de final de la Libertadores 2025 debido a que estuvo en la ida donde cayó 2 a 1 con Palmeiras en el Monumental y la caída 3 a 0 con Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la semi de la Copa 2024. Los asistentes serán sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. El cuarto: Yander Herrera. VAR: Carlos Orbe