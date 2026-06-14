¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez de titular? La gran incógnita de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026

Al igual que en Qatar 2022, ambos delanteros se disputan el puesto para el estreno en la Copa del Mundo ante Argelia el próximo martes. La Araña corre en ventaja, pero el capitán del Inter atraviesa un buen momento.
Una vez más, se repite la discusión que analiza quién debe ser el nueve titular de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026: por un lado, Julián Álvarez, que se ganó su lugar en el 11 y pica en punta para ir desde el arranque el próximo martes; por el otro, Lautaro Martínez, que atraviesa un buen momento y, debido a una lesión que puso en pausa a la Araña, la ecuación puede cambiar.
Ambos futbolistas son piezas claves y goleadores en sus respectivos equipos, una característica más que importante para definir el puesto. Sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid viene de un leve esguince que sufrió en las semifinales de la Champions League a fines de abril, el cual lo obligó a ser marginado en los partidos y atravesar una recuperación cuidadosa. Desde que llegó la Argentina a Kansas, ciudad base, Julián se entrenó diferenciado para acelerar la recuperación y, de hecho, no jugó ninguno de los amistosos ante Honduras e Islandia.
Por el contrario, el capitán del Inter de Milán aprovechó su lugar. A diferencia de Qatar 2022, competencia en la que jugó a media máquina e infiltrado por lesión que no lo dejó estar al 100%, se siente bien y con ganas de volver a ser titular en el ciclo de Lionel Scaloni. En el partido con Honduras se lo notó activo y hasta metió un gol de penal para empezar a conocerse con las redes de los arcos mundialistas.
Cabe destacar que si Julián mantuvo las prácticas por separado y estuvo a resguardo, fue justamente para que apunte al debut contra Argelia el próximo martes, sin olvidar la importancia de Martínez en el equipo y el recambio de valor que significa. Asimismo, aparece el poco ritmo que le puede jugar en contra.
Esta disputa nace en el Mundial de Qatar, cuando el ingreso de Julián en el sufrido partido con México, antes de que Argentina le gane por 2-0, cambió por completo al equipo. Desde allí, Scaloni no dudó y se ganó un lugar en el once titular. Presentó una propuesta distinta, con otras características a las de Lautaro. Su mayor juego, desgaste, presión y despliegue ayudaron a complementarse mejor con Lionel Messi, una fórmula que sirvió positivamente para encaminarse a la consagración. Y funcionó: convirtió ante Polonia, frente a Australia en octavos y un doblete contra Croacia en la semifinal.
Una vez alcanzada la gloria, esta disputa se convirtió en un experimento para le cuerpo técnico. A partir de allí comenzaron a alternar e incluso llegaron a hacer dupla en la delantera, sobre todo cuando Messi no estaba presente. Si bien Julián nunca perdió el puesto, la Copa América 2024 fue una oportunidad para Lautaro: terminó como goleador con cinco tantos, incluido el de la final que le da la copa a la Argentina. Sin embargo, las estadísticas no lo son todo, porque apenas fue titular en dos de los seis partidos disputados. Por el contrario, el ex River fue de arranque en el resto y metió solo dos tantos ante Canadá.
Ya en las Eliminatorias Sudamericanas para el presente Mundial, el DT se volvió a inclinar por su carta "favorita". Ante las constantes ausencias de Leo por lesión y la mayor aparición de Thiago Almada, dio lugar a que juegue solo uno de ellos en cancha y fue Álvarez quien se hizo cargo. Cabe destacar Lautaro había tenido una lesión muscular que lo dejó afuera de las victorias ante Uruguay y Brasil en marzo y, a pesar de haber sido convocado, no vio minutos frente a Chile y Colombia en junio.
El Toro volvió a perderse dos amistosos a inicios de este año por una distensión en el gemelo, que también lo dejó afuera de la parte final de la temporada con Inter, que terminó positivamente con la consagración de la Serie A y la Copa Italia. Nada le impide mostrar su talento y a pesar de las contras fue clave para que su equipo sea campeón: convirtió 22 tantos y repartió seis asistencias en 41 partidos.
La Araña también tuvo un torneo fructífero. Si bien no logró levantar títulos, colaboró con el Atlético de Madrid con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos. Había atravesado una sequía goleadores entre finales de 2025 y principios de 2026, pero logró redimirse. Pero todo cambió recientemente: una fuerte torcedura en su tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League ante Arsenal. Se aceleró su recuperación en una semana y Álvarez tuvo que jugar infiltrado y al 50% en el partido de vuelta. Tuvo que ver su rendimiento en que el Atleti no pueda clasificar a la final.
Pese a que su presencia en el Mundial no corre riesgo y ya se entrena a la par de sus compañeros, Lautaro, que llegó mejor desde lo físico, se perfila para ser el titular el próximo martes desde las 22 ante Argelia en el Estadio Kansas City. Aunque, con ambos sanos, el CT no se inclinaría por Lautaro. Una duda que, fiel al estilo de Scaloni, no se esclarecerá hasta el martes.
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