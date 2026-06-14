¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez de titular? La gran incógnita de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026

Esta disputa nace en el Mundial de Qatar, cuando el ingreso de Julián en el sufrido partido con México, antes de que Argentina le gane por 2-0, cambió por completo al equipo. Desde allí, Scaloni no dudó y se ganó un lugar en el once titular. Presentó una propuesta distinta, con otras características a las de Lautaro. Su mayor juego, desgaste, presión y despliegue ayudaron a complementarse mejor con Lionel Messi, una fórmula que sirvió positivamente para encaminarse a la consagración. Y funcionó: convirtió ante Polonia, frente a Australia en octavos y un doblete contra Croacia en la semifinal .

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Una vez alcanzada la gloria, esta disputa se convirtió en un experimento para le cuerpo técnico. A partir de allí comenzaron a alternar e incluso llegaron a hacer dupla en la delantera, sobre todo cuando Messi no estaba presente. Si bien Julián nunca perdió el puesto, la Copa América 2024 fue una oportunidad para Lautaro: terminó como goleador con cinco tantos, incluido el de la final que le da la copa a la Argentina. Sin embargo, las estadísticas no lo son todo, porque apenas fue titular en dos de los seis partidos disputados. Por el contrario, el ex River fue de arranque en el resto y metió solo dos tantos ante Canadá.

Ya en las Eliminatorias Sudamericanas para el presente Mundial, el DT se volvió a inclinar por su carta "favorita". Ante las constantes ausencias de Leo por lesión y la mayor aparición de Thiago Almada, dio lugar a que juegue solo uno de ellos en cancha y fue Álvarez quien se hizo cargo. Cabe destacar Lautaro había tenido una lesión muscular que lo dejó afuera de las victorias ante Uruguay y Brasil en marzo y, a pesar de haber sido convocado, no vio minutos frente a Chile y Colombia en junio.

El Toro volvió a perderse dos amistosos a inicios de este año por una distensión en el gemelo, que también lo dejó afuera de la parte final de la temporada con Inter, que terminó positivamente con la consagración de la Serie A y la Copa Italia. Nada le impide mostrar su talento y a pesar de las contras fue clave para que su equipo sea campeón: convirtió 22 tantos y repartió seis asistencias en 41 partidos.

Lautaro Martínez Lautaro levantó la Serie A y la Copa Italia 2026.

La Araña también tuvo un torneo fructífero. Si bien no logró levantar títulos, colaboró con el Atlético de Madrid con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos. Había atravesado una sequía goleadores entre finales de 2025 y principios de 2026, pero logró redimirse. Pero todo cambió recientemente: una fuerte torcedura en su tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League ante Arsenal. Se aceleró su recuperación en una semana y Álvarez tuvo que jugar infiltrado y al 50% en el partido de vuelta. Tuvo que ver su rendimiento en que el Atleti no pueda clasificar a la final.

Pese a que su presencia en el Mundial no corre riesgo y ya se entrena a la par de sus compañeros, Lautaro, que llegó mejor desde lo físico, se perfila para ser el titular el próximo martes desde las 22 ante Argelia en el Estadio Kansas City. Aunque, con ambos sanos, el CT no se inclinaría por Lautaro. Una duda que, fiel al estilo de Scaloni, no se esclarecerá hasta el martes.