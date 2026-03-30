Alemania le ganó a Ghana en el final y dejó preocupación de cara al Mundial

El conjunto teutón dominó el balón en todo el amistoso, pero le costó tener efectividad frente al arco rival y hasta sufrió un tanto del elenco africano.
Alemania le ganó solamente 2 a 1 a Ghana y sobre el final en un amistoso internacional que le dejó preocupación de cara al Mundial que comenzará en menos de tres meses. El conjunto teutón dominó el balón en todo el encuentro, pero le costó tener efectividad frente al arco rival y hasta sufrió un tanto del elenco africano.
El equipo dirigido por Julián Nagelsmann, que venía de ganarle 4 a 3 a Suiza de manera ajustada, volvió a triunfar pero con sufrimiento con otro combinado claramente inferior. Este lunes, donde hubo poca acción en la fecha FIFA, los europeos se complicaron contra el equipo africano que venía de ser vapuleado por 5 a 1 ante Austria.
Alemania abrió el marcador en el tiempo de descuento del primer tiempo con un gol de penal de Kai Havertz. Sí, desde los doce pasos después de errarle al arco en una y en otra oportunidad de los buenos ataques que comandó en el primer tiempo.
Ghana mejoró su juego en el segundo tiempo y empató el partido a los 25 minutos de esa etapa con una subida y centro atrás del lateral Derrick Kohn, que Issahaku Fatawu, que había ingresado hacía solo cuatro minutos, recibió y de primera colocó el balón en el segundo palo del arco defendido por Alexander Nübel.
Con el 1 a 1 en el marcador, Alemania tomó la responsabilidad de ganar el partido y fue con todo al ataque en los últimos minutos. Y en una de esas jugadas, Kimmich jugó con Goreztka, que se la pinchó a Leroy Sané y el delantero se la bajó de cabeza a Deniz Undav, que controló y definió para poner el 2 a 1 a dos minutos del final.
Alemania está viviendo un momento agridulce a menos de tres meses del Mundial: lleva siete triunfos al hilo pero a la vez los últimos han sido muy ajustados y con rivales claramente menos. De todas maneras, el juego colectivo está aceitado y será uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo.
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