Alemania le ganó a Ghana en el final y dejó preocupación de cara al Mundial

Con el 1 a 1 en el marcador, Alemania tomó la responsabilidad de ganar el partido y fue con todo al ataque en los últimos minutos. Y en una de esas jugadas, Kimmich jugó con Goreztka, que se la pinchó a Leroy Sané y el delantero se la bajó de cabeza a Deniz Undav, que controló y definió para poner el 2 a 1 a dos minutos del final.

Alemania está viviendo un momento agridulce a menos de tres meses del Mundial: lleva siete triunfos al hilo pero a la vez los últimos han sido muy ajustados y con rivales claramente menos. De todas maneras, el juego colectivo está aceitado y será uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo.